Alassio e Albenga si mobilitano per Paolo, rimasto tetraplegico dopo un pugno: cena benefica per aiutare la famiglia

Albenga. Non sono passate nemmeno 24h dall’appello della famiglia, pubblicato da IVG e oggetto di una puntata della trasmissione Le Iene, e la risposta della comunità locale è stata davvero incredibile.

Mentre la raccolta fondi per Paolo, il ragazzo di 24 anni vittima di rapina a maggio dello scorso anno a Vadino, rimasto tetraplegico in seguito ad un pugno ricevuto, procede a gonfie vele e ha già superato la soglia di 11mila euro (QUI il link diretto a Gofundme), ora scendono in campo anche realtà e attività locali.

Il noto gruppo Facebook Alassiowood insieme alla pizzeria Mani di Albenga ha infatti deciso di dar vita ad un evento ad hoc: una pizzata a scopo benefico.

“La storia di Paolo, che non conoscevamo, ci ha colpito profondamente, – ha spiegato Paolo dalla pizzeria Mani di via Medaglie d’Oro. – In contatto con Gigi Ciccione di Alassiowood, abbiamo deciso di organizzare questo evento, il cui intero ricavato sarà devoluto a Paolo e alla sua famiglia”.

Evento che si svolgerà giovedì prossimo, 20 marzo, in serata, proprio nella pizzeria del centro storico: il locale offrirà pizze e bibite ai presenti in cambio di un’offerta libera.