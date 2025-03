Alassio celebra “Spinnaker”, attività storica della Città del Muretto

Alassio. Nella sala consiliare del palazzo comunale di Alassio è stata consegnata nei giorni scorsi a Lorenza Betti, titolare di “Spinnaker”, la targa in argento dorato che il Comune alassino annualmente assegna ad alcune delle attività storiche che hanno superato i 50 anni di esercizio.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore al Commercio del Comune di Alassio Franca Giannotta.

L’assessore Franca Giannotta dichiara: “La boutique Spinnaker, nata ad Alassio nel 1972, è una delle attività storiche che l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio ha inteso omaggiare nel 2024”.

“Non avendo potuto essere presente alla cerimonia annuale organizzata tradizionalmente dal Comune nei giorni precedenti al Natale, abbiamo desiderato organizzare un nuovo momento istituzionale per omaggiare la titolare di Spinnaker Lorenza Betti, che, affiancata dai suoi figli, porta avanti con successo da oltre 50 anni questa attività che con i suoi numerosi punti vendita è riconosciuta come delle massime eccellenze del tessuto commerciale cittadino, nonché come uno dei migliori multi brand presenti in Italia” conclude l’assessore.