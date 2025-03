Alassio, 20 nuovi bagnini per la stagione balneare: al via il corso

Alassio. Il bagnino di salvataggio, noto anche come assistente bagnanti o guardaspiaggia, è una professione che richiede una particolare formazione ed una completa preparazione tecnica, oltre ovviamente ad ottime capacità natatorie ed un fisico allenato.

“Per sopperire alla carenza di personale che ad ogni imminente apertura della stagione balneare la Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA), ABA, Associazione Bagni Marini e Gesco ha dato vita ad un corso necessari al conseguimento del brevetto di assistente bagnanti, una certificazione fondamentale per chi desidera intraprendere la professione di bagnino di salvataggio – dice Gianemanuele Fracchia, amministratore unico di Gesco – Ad oggi sono una ventina gli iscritti ed è motivo di orgoglio perche la sinergia tra associazioni e Gesco è stata importante per avviare il corso che si svolge nella piscina di via Pera e in biblioteca”.

“Il corso, che abilita i partecipanti a effettuare il servizio di sorveglianza balneare in mare, piscine e acque interne, è rivolto alle persone di età compresa tra i 16 e i 50 anni, offrendo un’opportunità concreta per entrare in un settore che gioca un ruolo cruciale nella sicurezza delle acque”.

Per diventare bagnino è necessario seguire dei corsi di formazione al termine dei quali e dopo il superamento dell’esame finale (teorico e pratico) viene rilasciato il brevetto di bagnino. Il corso di Alassio appena avviato è strutturato in moduli teorici e pratici che coprono una vasta gamma di tematiche, tra cui le tecniche di salvataggio, il primo soccorso, la gestione delle emergenze acquatiche e le procedure di sicurezza.

I partecipanti vengono quindi formati per affrontare situazioni di rischio, imparando a identificare i pericoli e ad agire prontamente per proteggere i bagnanti.

Inoltre, la FISA offre la possibilità di convertire brevetti già conseguiti presso altri enti riconosciuti. Questa opzione è particolarmente utile per coloro che hanno precedenti esperienze nel settore e desiderano aggiornare il proprio titolo, allineandolo agli standard e alle normative previste dal Ministero delle Infrastrutture.

I presidenti di Associazione Bagni Marini e ABA si dicono “molto soddisfatti per la riuscita del corso che darà una boccata d’ossigeno sulla sempre più difficile ricerca di personale”.