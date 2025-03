Al Teatro Chiabrera torna il “Galà dello Sportivo Savonese”

Savona. Ritorna anche nel 2025 il “Galà dello Sportivo Savonese”, la prestigiosa kermesse organizzata al Teatro Chiabrera dalla Croce d’Oro di Albissola Marina e Savona, Jet Ski Therapy in collaborazione con i Volontari Antincendio Boschivo Vado Ligure ed amici.

La manifestazione, particolarmente voluta dall’assessore allo sport del Comune di Savona Francesco Rossello e in programma il prossimo 5 aprile, ha lo scopo di ringraziare e premiare gli atleti normodotati e paralimpici che si sono particolarmente distinti per aver portato il nome di Savona all’onore del mondo.

Saliranno sul palco gli atleti che, nel corso dell’anno solare 2024, si sono classificati tra i primi 3 nel corso delle finali dei campionati italiani, tra i primi 5 nel corso delle finali dei campionati europei oppure che hanno partecipato a campionati mondiali o alle Olimpiadi di Parigi.

Eventuali candidature vanno inviate via Whatsapp al numero 3497793955 entro e non oltre il 20 marzo. L’organizzazione, visto l’estremo gradimento del pubblico espresso nella passata edizione, richiede obbligatoriamente ai candidati la fornitura di un video di lunghezza 60 secondi circa da proporre sul maxi schermo durante la premiazione. Gli atleti e gli ospiti della serata dovranno rispettare un preciso dress code: non saranno ammesse, infatti, tute di rappresentanza e magliette delle squadre di appartenenza.

Nel corso dell’evento, patrocinato dal Comune di Savona, si esibiranno come ospiti gli allievi della scuola di musical Nati da un Sogno di Savona. Saranno consegnati alcuni premi speciali e verranno messe in palio – ad estrazione tra il pubblico – due crociere Costa offerte dallo Sponsor dall’agenzia di viaggi “Un Angolo di Paradiso”. Non mancherà la beneficenza: ci sarà infatti una raccolta fondi tra atleti e pubblico da donare a un ospite della serata diversamente abile.