Il Savona supera la Rossiglionese nell’ultima mezz’ora, Cola: “Mi piace il concetto di squadra operaia, non possiamo essere solo belli”

Celle Ligure. Era una domenica che tardava a sbocciare quella del Savona. 0-0 all’intervallo contro la Rossiglionese e diverse difficoltà. Poi, il secondo tempo ha permesso ai biancoblù di conquistare altri tre punti: il rigore Rignanese, la doppietta di Gaggero e la rete di Fossati timbrano il 4-0 degli Striscioni. Il Savona si conferma dunque in vetta alla classifica con 53 punti: +1 sul Masone e +3 su Olimpic e Campese.

Nel post partita ha parlato mister Emanuele Cola, visibilmente soddisfatto. “Mi piace – afferma il tecnico – la definizione di ‘Savona operaio’: non possiamo essere solo belli. Oggi era una partita importantissima, eravamo in emergenza e Durante ha giocato nonostante sia stato male stanotte ed è uscito per un problema al ginocchio. Sono contento soprattutto per chi è subentrato: dovendo sempre vincere faccio fatica a dare spazio a tutti lo spazio che meriterebbero”.

Nel pomeriggio savonese brilla la prestazione di Gaggero, come detto autore di due reti. “È un ragazzo fantastico – commenta Cola – perché può giocare in qualsiasi ruolo. Oggi non avevamo il secondo portiere e ridendo abbiamo detto che avrebbe potuto farlo Gaggero. Lui è proprio un operaio: fa tutto quello che gli viene detto. In generale comunque hanno fatto bene tutti. Forse il vento ci ha condizionato nel primo tempo perché abbiamo calciato lungo troppe volte, poi nel secondo tempo abbiamo tenuto di più la palla a terra. L’unico neo è che abbiamo abbassato la guardia dopo il secondo gol, siamo stati salvati da un miracolo del portiere“.

Un altro passo per difendere il primato. Cola dichiara a tal proposito: “Dobbiamo tenere alta la concentrazione, il margine di vantaggio è poco. Abbiamo fatto quel mezzo passo falso a Vado e ce lo stiamo portando dietro”. Infine sull’ingresso in campo del classe 2005 Berruti, Cola afferma: “È entrato benissimo: si allena come un matto ed è un ragazzo eccezionale.