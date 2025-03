Al Salone dell’Agroalimentare Ligure anche la Città di Quiliano

Quiliano. La Città di Quiliano è lieta di annunciare, anche per il 2025, la sua partecipazione al Salone dell’Agroalimentare Ligure, un evento enogastronomico consolidato, di grande rilievo, a cui Quiliano ormai partecipa da diversi anni.

L’evento si svolgerà da venerdì 14 marzo a domenica 16 marzo, nel prestigioso Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo (SV). Gli orari di apertura del Salone Agroalimentare saranno: dalle 15:00 alle 20:00 del venerdì e dalle 10:00 alle 20:00 di sabato e di domenica.

Il Salone dell’Agroalimentare Ligure, giunto alla sua ventunesima edizione, è un evento che celebra i prodotti tipici e le tradizioni enogastronomiche del nostro territorio.

In collaborazione con la Proloco Quiliano APS e i produttori locali, il nostro Comune avrà l’opportunità di presentare e valorizzare le eccellenze culinarie della zona, che saranno protagoniste dell’evento. In particolare, sabato 15 marzo alle ore 18.00, presso la sala al primo piano del Salone, si terrà un laboratorio a cura della Pro Loco Quiliano con la collaborazione dell’Azienda Agricola Giusto Gabriele, dal titolo “Quiliano in tavola: Sapori e prodotti del territorio. Raccontiamo le DE.CO. e degustiamo insieme”. Un’occasione imperdibile per conoscere le Denominazioni Comunali di Origine (DE.CO.) di Quiliano, un simbolo della nostra identità gastronomica, e per assaporare insieme i piatti che raccontano la storia e la tradizione della nostra comunità.

“Vi invitiamo a partecipare a questo evento per scoprire i sapori autentici di Quiliano, in un viaggio gastronomico che saprà soddisfare ogni palato offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire e apprezzare le specialità che rendono unico il nostro territorio, grazie alla partecipazione dei produttori locali quilianesi che saranno presenti nello stand del Comune, a rotazione, nei tre giorni”.

Inoltre saranno presenti, in tutti e tre giorni, i rappresentanti delle seguenti Società del territorio del Comune di Quiliano con lo stand esterno delle focaccette quilianesi di patate DE.CO.:

-Società Mutuo Soccorso Fratellanza Quilianese;

-Società Cattolica Don Lorenzo Bazzano;

-Società Cattolica San Valleggia (Valleggia);

-Società Mutuo Soccorso Montagna.

La Città di Quiliano, oltre a esporre i prodotti di qualità del suo territorio, offrirà infatti la possibilità di conoscere il territorio, e non solo, attraverso una nuova produzione video promozionale, realizzata da Etraction, l’azienda che ha dotato il Comune di Quiliano delle nuove colonnine di ricarica E-Bike e dalla redazione del portale di informazione Quilianonline (www.quilianonline.it) e Quiliano Bike. In questa occasione verrà valorizzato il meglio della propria offerta ambientale, paesaggistica, produttiva e turistica per affiancare tali qualità e risorse alle eccellenze alimentari.

“Insomma, non resta che cercare lo spazio espositivo della Città di Quiliano al Salone Agroalimentare per scoprire le novità gustose delle De.Co., e nel contempo il vasto territorio di entroterra che contraddistingue l’offerta turistica di entroterra sviluppatasi e cresciuta in questi ultimi anni”.