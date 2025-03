“AI e la frontiera dell’etica”: conferenza al Centro Civico Semur di Laigueglia

Laigueglia. Venerdì 14 marzo, alle ore 21, presso la sala conferenze del Centro Civico Semur di Piazza San Matteo a Laigueglia si terrà una interessante conferenza dal titolo “A.I. e la frontiera dell’etica. Stiamo già affidando la vita agli algoritmi?”.

Lo psichiatra Giacinto Buscaglia dialogherà coi presenti, con Chiara Frassi, docente di filosofia presso il Liceo di Imperia e, come ormai consuetudine in queste serate, con l’intelligenza artificiale, ponendo alla stessa domande e quesiti in diretta e senza filtri.

La conferenza si inserisce nell’ambito del ciclo di incontri culturali organizzati dall’Associazione Vecchia Laigueglia, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Laigueglia, per conoscere ed approfondire le tematiche relative alla principale innovazione tecnologica degli ultimi anni, una realtà che sta cambiando radicalmente le dinamiche del sapere, uno strumento innovativo che rappresenta una rivoluzione destinata a modificare la vita nei più disparati ambiti di applicazione, dalle scienze alle arti, dal lavoro alle applicazioni militari.

Dopo una prima serata introduttiva, i primi dialoghi in diretta con la macchina, la conferenza dell’Ing. Parodi che ha svelato e reso più comprensibili anche ai non addetti ai lavori i meccanismi di funzionamento dell’intelligenza artificiale e delle reti neurali, la rassegna presenta “un incontro dedicato ad analizzare alcune tematiche più culturali, filosofiche ed etiche connesse all’uso di questo strumento così sofisticato e destinato a cambiare integralmente le nostre vite”.

Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato alla cultura ed al calendario delle manifestazioni del Comune di Laigueglia: “L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo, ma può distinguere tra il bene ed il male? Le macchine oggi possono prendere decisioni sempre più complesse: dalla medicina alla giustizia, dalla politica all’arte. Ma se l’A.I. non ha né coscienza né valori morali, chi e come ne controlla, governa e determina le scelte? Siamo di fronte ad una straordinaria opportunità o a un pericolo mortale per l’umanità e la sua sopravvivenza? Venerdì sera inizieremo a porre queste domande agli esperti e a cercarne le risposte”.