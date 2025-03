Affitti residenziali impossibili e con prezzi in aumento nel savonese, Fiaip: “Serve strategia per risolvere la crisi abitativa”

Savona. “Non ci invitano ai tavoli, è un po’ come se il medico cercasse la cura senza consultare il paziente”. Antonio Piccioli, presidente regionale di Fiaip, federazione degli agenti immobiliari si toglie più di un sassolino dalle scarpe rivolgendosi alla politica, nazionale e locale.

Oggi, durante la presentazione dell’Osservatorio sull’andamento immobiliare in Liguria, ha fatto presente quali sono gli interventi che, chi governa, dovrebbe attuare o agevolare per sbloccare il mercato degli affitti nella nostra regione: nelle zone più turistiche, trovare un’abitazione in affitto non transitorio è diventato sempre più difficile, se non impossibile.

“La realtà ci impone di scendere in campo e renderci parte attiva – afferma Piccioli – servono risposte, senza lanciarsi nei voli pindarici che spesso ci sentiamo raccontare dalla politica locale, serve un’azione risolutiva, e questa potrebbe essere sicuramente la revisione dei canoni concordati, quindi con una possibile maggiore reddittività, ma la spina nel fianco è la certezza di rientrare in possesso dell’immobile qualora si sia in casi di insolvenza, i tempi della giustizia e le prospettive di risarcimenti sono tali che fanno virare l’attenzione dei proprietari verso situazioni che sulla carta garantiscono maggiori sicurezze, ovvero gli affitti transitori o le case vacanza, i B&B”.

Gli appelli della federazione degli agenti immobiliari Fiaip alla politica non finiscono qui. “Non parliamo solo di affitti ma anche di compravendite, oggi i valori e le quantità di operazioni potrebbero decollare ma invece soffriamo una situazione drammatica in termini logistici, tra ferrovie e cantieri autostradali, una rete in perenne manutenzione e anche di dimensioni non adeguate ai flussi, servono le opere infrastrutturale, se non si può arrivare in Liguria non ci si può neppure vivere”.

Per quanto riguarda i dati dell’osservatorio sul mercato immobiliare, ecco la situazione nel savonese nella relazione del presidente provinciale Fiaip Savona, Fabio Becchi: l’alta domanda di alloggi, sia per brevi che per lunghi soggiorni, ha reso il mercato immobiliare particolarmente dinamico. I complessi residenziali rappresentano un’interessante opportunità di investimento, con le locazioni brevi che garantiscono rendite costanti e sicure per i proprietari.

In un contesto economico in cui l’investimento immobiliare è considerato una scelta sicura, la stabilità delle quotazioni nella provincia rappresenta un segnale positivo per i risparmiatori. Acquistare immobili in quest’area non solo permette di ottenere rendite, ma offre anche il vantaggio di possedere una proprietà in una località apprezzata e in costante crescita.

Negli ultimi anni si è registrato un crescente interesse da parte degli acquirenti stranieri per le abitazioni nell’entroterra savonese. Tra i principali fattori di attrazione vi sono la bellezza dei paesaggi e la tranquillità di queste zone, lontane dal turismo di massa ma comunque vicine alle rinomate località costiere. Le proprietà nell’entroterra, spesso più accessibili rispetto a quelle sulla costa, rappresentano un’opportunità per chi desidera un ritmo di vita più rilassato, contribuendo alla valorizzazione e riqualificazione dei borghi.

Parallelamente, l’aumento della domanda di locazioni turistiche ha aggravato la difficoltà nel reperire alloggi adatti alle esigenze residenziali. La crescente richiesta di affitti brevi ha determinato un rialzo dei prezzi degli affitti residenziali, aggravando la crisi abitativa in molte città. Per affrontare questa problematica, sono stati avviati tavoli di lavoro tra istituzioni locali, associazioni di categoria ed enti competenti al fine di sviluppare strategie efficaci che bilancino le esigenze economiche del settore turistico con il diritto all’abitazione.

I prezzi medi di compravendita restano piuttosto stabili, confermando un mercato solido e in crescita, favorito dal calo dei tassi di interesse. Questo ha creato un dinamismo nel mercato della prima casa e ha agevolato quello della seconda casa, anche se solo una compravendita su tre in quest’ultimo segmento è supportata da un mutuo.

A Savona, le zone più richieste sono il Centro e le Fornaci, dove le quotazioni per gli immobili di nuova costruzione possono raggiungere i 4.000 euro al metro quadro, con una media di circa 2.000 euro/mq. Invece, le aree di Lavagnola, Montemoro e Santuario registrano le maggiori contrazioni, con prezzi attorno ai 1.300 euro/mq, spesso a causa dello stato conservativo degli immobili. Villapiana, nella parte più vicina al centro, è particolarmente richiesta per l’equilibrio tra servizi offerti e prezzi più contenuti rispetto al centro cittadino.

La richiesta di box e posti auto è elevata, con prezzi che variano tra i 1.600 e i 3.000 euro/mq in base a posizionamento e accessibilità.

Il mercato degli uffici e dei negozi è più critico, influenzato da fattori economici, dalla diffusione del “ lavoro da remoto “ e dall’aumento delle vendite online, che hanno ridotto la domanda di spazi commerciali tradizionali. Ciò ha reso gli investitori più prudenti, aumentando la difficoltà nella vendita di tali immobili.

Nella primissima collina savonese e nell’entroterra, cresce l’interesse per soluzioni indipendenti con giardino. Questa tipologia di abitazione è particolarmente apprezzata da chi desidera ampi spazi esterni senza rinunciare alla vicinanza ai servizi essenziali. Le proposte immobiliari spaziano da rustici ristrutturati a nuove costruzioni, offrendo opzioni adatte a diverse esigenze.

Lungo la costa savonese, i prezzi restano generalmente stabili, con l’eccezione della riviera di Levante, che continua a mostrare un mercato dinamico. La media dei prezzi al metro quadro sulla costa si attesta tra i 3.500 e i 4.000 euro, mentre nell’entroterra si aggira intorno ai 1.000 euro. Anche nelle città turistiche costiere la richiesta di box e posti auto rimane elevata.

Per il 2025 si prevede una stabilità dei prezzi al metro quadro e un aumento delle transazioni immobiliari, favorito da una maggiore disponibilità di credito da parte delle banche. L’incremento delle compravendite potrebbe generare un ciclo virtuoso, sostenendo l’economia e favorendo lo sviluppo dei settori collegati, come edilizia, servizi e arredamento, contribuendo a un rinnovato dinamismo economico.

Il report completo