Aeroporto, Sanna (PD): “Declassamento confermato: la Regione e il Governo chiariscano una volta per tutte la situazione e diano risposte ai lavoratori”

Regione. “Altro che le rassicurazioni di Rixi all’assessore Scajola che ieri in aula ha dichiarato che il declassamento dell’aeroporto non è previsto e non è arrivato”, così il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna che ieri aveva presentato un’interrogazione in merito e aveva ricevuto rassicurazioni dall’assessore Scajola smentite oggi dal governo.

“Oggi – spiega – rispondendo in Commissione Trasporti a una interrogazione della deputata PD Valentina Ghio il sottosegretario al Mit ha confermato il cambio di categoria e il conseguente taglio al personale”.

“È arrivato il momento che vengano dette le cose come stanno, ci sono in gioco 12 posti di lavoro. La Regione e il governo chiariscano una volta per tutte qual è la situazione e diano risposte”, conclude.