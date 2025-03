Aeroporto di Genova, ecco la nuova ala est: controlli più veloci e tre nuovi gate

Liguria. È stata inaugurata oggi la nuova ala est dell’aeroporto di Genova che sarà ufficialmente aperta ai passeggeri dal prossimo 19 marzo. Con un investimento di 15 milioni di euro e 18 mesi di lavori, l’area si sviluppa per 5.500 metri quadrati, di cui 550 metri quadrati destinati a nuova area commerciale con Duty Free e un punto vendita multi prodotto. Nei nuovi spazi sono inoltre ospitate le quattro linee di controllo sicurezza dotate di macchinari di ultima generazione per l’ispezione automatica dei bagagli, 3 nuovi gate di imbarco, 250 sedute (una su tre dotata di prese di alimentazione per i dispositivi elettronici) e un nuovo pontile di imbarco con accesso sul piazzale, completamente climatizzato e dotato di ascensore per accedere alla pista.

“Queste nuove linee di controllo – spiega il direttore operativo Marco Bresciani – non richiedono l’estrazione di apparati elettronici e liquidi dal proprio bagaglio. Sono macchine tomografiche, più precise e performanti di quelle precedenti, e hanno il grosso vantaggio di agevolare il transito del passeggero: la valigia si mette così com’è nel vassoio e si riprende al termine del controllo. Pensavamo di mettere sette macchine tradizionali, ne abbiamo messe quattro, quindi il target è dimezzare i tempi. Questa tecnologia è presente nei principali scali in Italia, Roma, Milano, Venezia, Bologna e pochi altri”.

Per gli appassionati di aviazione civile, sul canale YouTube di The Flight Club, un video racconta le peculiarità della nuova ala.

La nuova ala est consente al Cristoforo Colombo di incrementare la propria capienza potenziale fino a 3 milioni di passeggeri e rappresenta un primo importante tassello di un più ampio piano di restyling che, dopo un anno e mezzo lavori e ulteriori 12,6 milioni di euro di investimenti, ridisegnerà interamente il volto dello scalo entro la fine del 2026, consentendo di offrire un’esperienza best in class ai viaggiatori.

“Da mercoledì inizieranno a segmenti i lavori di completa ristrutturazione del terminal esistente”, conferma il presidente dell’Aeroporto Enrico Musso. Più in dettaglio, gli interventi prevedranno il restyling esterno dell’aerostazione e, internamente, l’ammodernamento delle sale di imbarco (pavimenti, controsoffitti, servizi igienici, arredi), la realizzazione di un nuovo bar nel salone arrivi, l’installazione di un nuovo impianto di smistamento bagagli, la realizzazione di 10 check-in aggiuntivi, il potenziamento delle zone di controllo frontiera (incremento degli spazi di controllo e attesa), l’installazione di apparecchiature automatiche per il controllo dei passaporti elettronici (e-gates) e, infine, la ristrutturazione del secondo piano, con i nuovi uffici e la nuova lounge con terrazza fronte mare.

L’intervento di restyling sarà effettuato mantenendo lo scalo pienamente operativo. Al termine dei lavori la superficie complessiva del Cristoforo Colombo si estenderà per 20mila metri quadrati (+38%), di cui 1.200 metri quadrati destinati ad aree commerciali (+400 metri quadrati), i check-in saliranno a 22 (dagli attuali 12), i gate a 10 (dagli attuali 9, di cui 3 nella nuova ala est), i parcheggi aeromobili fronte terminal a 8 (+2) e la nuova lounge si estenderà per 200 metri quadrati (+50).

In aggiunta ai 27,6 milioni di euro di investimenti sopra descritti relativi all’aerostazione, l’aeroporto beneficerà di ulteriori importanti investimenti infrastrutturali, del valore complessivo di circa 80 milioni di euro, destinati a modificare significativamente l’accessibilità e la connettività dello scalo con il territorio. In particolare, è prevista la realizzazione della nuova stazione ferroviaria Genova Aeroporto e la realizzazione di una passerella pedonale con tapis roulant, il cosiddetto moving walkway che, in soli 6 minuti, consentirà di collegare lo scalo alla nuova stazione rendendo pertanto l’aeroporto interconnesso con la ferrovia.

“La nuova ala est che presentiamo oggi rappresenta un tassello fondamentale di un importante piano di interventi di ammodernamento che porterà l’aeroporto a modificare significativamente la propria veste rendendolo più attrattivo per le compagnie aeree e più accogliente e funzionale per i passeggeri – sottolinea Musso -. Il nuovo terminal è stato progettato e realizzato per offrire ai viaggiatori la miglior esperienza possibile e consente di incrementare la capacità potenziale dello scalo fino a un massimo di 3 milioni di passeggeri. Un obiettivo ambizioso che confidiamo di poter raggiungere grazie alle forti potenzialità di crescita dello scalo legate all’incremento dei flussi turistici e agli ingenti investimenti in corso sul nostro territorio”.

“Sono tutti investimenti pubblici di cui siamo contenti, si comincia con una nuova ala molto bella. L’aeroporto di Genova deve essere rilanciato, abbiamo fiducia. Sono molto felice”, il commento del presidente ligure Marco Bucci. “Quest’ala è stata fatta con la collaborazione di tutti – aggiunge il viceministro Edoardo Rixi – soprattutto della Regione che ha creduto in questo aeroporto quando non ci credeva nessuno. Oggi è un aeroporto che inizia ad essere appetibile”. “Oggi è una giornata storica, dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno cooperato per rendere possibile questa meravigliosa realizzazione. Il nostro aeroporto ha un grande potenziale di crescita e di sviluppo”, continua il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi.