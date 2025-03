Ad Altare “Donna non è solo l’8 marzo”, incontro letterario con tre scrittrici

Altare. “Donna, non è solo l’8 marzo”: questo il tema dell’iniziativa che si terrà questa sera, giovedì 27 marzo, alle ore 20.45, nella Sala Consiliare del Comune di Altare, un interessante incontro promosso dalla consigliera con delega alla Cultura Adriana Frumento.

Interverranno per l’occasione tre scrittrici i cui libri sono pubblicati dalla Casa Editrice ligure Leucotea. A condurre il terzetto la nota e affermata autrice e infermiera cairese Giuliana Balzano che per Leucotea è anche curatrice di una collana dedicata alle “Storie di Vita”.

Ad accompagnarla due giovani, Chiara Pareto e Ilaria Brondo che Giuliana ha scoperto e sta contribuendo a far conoscere al pubblico. Le pagine dei romanzi di Giuliana “Passa ore belle” e “I morti stanno bene”, quelle delle storie di Ilaria, “Profumo di Eucalipto” e “L’altro volto del Girasole” e il libro di Chiara “Ti lascio la mamma” saranno il punto di partenza per parlare di sentimenti, emozioni, cura e amicizia e per riflettere sull’amore per se stessi e per quello verso l’altro da noi.

Il tutto interpretato da occhi femminili, quello di tre sguardi diversi e capaci di allargare e arricchire la nostra visuale. Conversare di libri sarà solo un “espediente” per un dibattito più ricco che il pubblico avrà la possibilità di alimentare con interventi e testimonianze.

Modererà la serata Davide Berruti, nel recente passato Sindaco di Altare, che ormai da anni affianca Giuliana Balzano durante molte presentazioni dei suoi libri.

“Cercherò di mettere qualcosa di mio – commenta – ma assolute protagoniste saranno le parole di queste splendide donne, quelle scritte su carta e quelle che ci vorranno regalare nelle loro riflessioni”.