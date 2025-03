Ad Albisola Superiore si insegnano le migliori tecniche di potatura dell’ulivo

Albisola Superiore. Grazie ad un progetto formulato dalla Società Agricola “La Spesa”, con sede ad Albissola Marina, ed in particolare attraverso il contributo di Liliana Vezzolla, ed il cittadino albisolese Marco Venturino, lo scorso week end si è tenuto un corso teorico pratico della durata di due giorni presso il Golf Club di Albisola Superiore che ha messo a disposizione un’area ed una parte dell’uliveto. I Comuni di Albisola Superiore ed Albissola Marina hanno concesso il patrocinio ed hanno offerto supporto agli organizzatori.

E’ cosi che 35 persone, in parte del luogo ma in misura numerosa provenienti anche dal ponente ligure e da altre regioni, hanno preso parte al corso base, teorico e pratico, di Potatura Olivo e Gestione dell’Oliveto a Vaso Policonico. Il corso è stato condotto dal maestro potatore e agronomo Antonino Lonobile, vice-Direttore della “Scuola di Potatura Olivo Giorgio Pannelli SRL – Impresa Sociale” che, fra i suoi scopi principali, ha quello di valorizzare i territori attraverso una formazione specifica in olivicoltura anche per dare l’impulso al recupero degli oliveti che versano in stato di abbandono; questo ha anche un grande valore ambientale poiché consente di prevenire il dissesto idrogeologico.

“Un primo obiettivo del corso – afferma l’Assessore all’Agricoltura del Comune di Albisola Superiore Calogero Sprio -era quello di formare dei potatori che fossero in grado di operare attraverso delle tecniche volte ad arrecare il minor danno possibile alle piante; un secondo obiettivo era quello di insegnare ad operare in completa sicurezza svolgendo tutte le operazioni da terra senza l’ausilio di scale”.

Il percorso formativo prevede un ulteriore corso di formazione avanzato, comprensivo del superamento di un esame finale, che assegna la qualifica di potatore certificato a livello nazionale e che è in grado di offrire opportunità di lavoro per i giovani che vogliono intraprendere questa attività.

“Il nostro territorio – prosegue l’Assessore Sprio – ha un patrimonio olivicolo piuttosto significativo e questo rappresenta un valore su diversi aspetti; innanzitutto per il fatto che l’ulivo è una delle piante che assorbe più anidride carbonica dall’atmosfera e la trasforma in ossigeno migliorando così la qualità dell’aria; poi ha un ruolo nella conservazione del suolo e nella mitigazione del cambiamento climatico; non ultimo, poi, il suo frutto consente la produzione dell’olio che è uno degli alimenti principe della dieta mediterranea”.

“Come Assessore all’Agricoltura – conclude Sprio – è stato un piacere collaborare con gli organizzatori e vedere diversi nostri concittadini, provvisti di molta esperienza nella potatura degli ulivi, essersi messi in discussione attraverso la partecipazione al corso in modo da acquisire nuove competenze e un nuovo modo di agire. E’ mia intenzione mantenere, ed anzi rafforzare, questa collaborazione fra realtà commerciali del settore, cittadini e Comune al fine di perseguire il raggiungimento di comuni obiettivi di interesse generale per la popolazione”.