Ad Albenga incontro sul “fine vita” con Padre Casalone della Pontificia Accademia per la Vita

Albenga. Si terrà domani, venerdì 28 marzo, ore 20,45, ad Albenga, Salone Teatro del Sacro Cuore, “Fino alla fine: democrazia, diritto, promozione della vita”, incontro con Padre Carlo Casalone, gesuita, coordinatore della sezione scientifica della Pontificia Accademia per la Vita.

L’incontro è organizzato dall’Ufficio per la Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato della Diocesi di Albenga-Imperia, con il prezioso sostegno della Parrocchia del Sacro Cuore di Albenga.

“Questo incontro si inserisce nell’orizzonte di un cammino che la Pastorale Sociale sta provando ad offrire, in alcune realtà parrocchiali della nostra Diocesi per riflettere insieme su cosa significhi leggere, da credenti, la realtà sociale, politica, giuridica di oggi – spiegano gli organizzatori – Il tema del fine vita, anche alla luce di recenti pronunce della Corte Costituzionali, di alcune iniziativa legislative messe in campo in alcune Regioni, si sta rivelando attuale e sentito come rilevante nella vita delle persone”.

“Il nostro essere discepoli missionari che abitano questo tempo ‘senza stare dal balcone’, come spesso ci chiede Papa Francesco – proseguono gli organizzatori- ci spinge a darci degli strumenti di lettura di questi fenomeni e temi, e studiosi come Padre Carlo Casalone, che unisce competenza scientifica e teologico e una esperienza di alto livello in ambito ecclesiale può aiutarci ad avere uno sguardo più consapevole”