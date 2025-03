Ad Alassio la prima edizione del Fashion Show di Solidarietà a sostegno della Banca degli Occhi Lions Melvin Jones

Alassio. Durante una serata all’insegna della musica e della moda che ha trasformato, per una sera, Alassio in capitale del glamour rivierasco, si è avuto modo di conoscere la Banca degli Occhi Melvin Jones, realtà che opera, mediante il proprio laboratorio situato presso l’ospedale Policlinico San Martino di Genova, con personale specializzato di medici e tecnici nel prelievo delle cornee.

“Grazie alla Banca degli Occhi- ha dichiarato la presidente della Fondazione Banca degli Occhi Lions Nicoletta Nati – le cornee possono essere conservate così da essere disponibili per interventi urgenti ed inoltre possono essere certificate per qualità e sicurezza consentendo di ridurre le liste di attesa. Un dato importante è fornito dal fatto che il trapianto della cornea permette il recupero della vista in oltre il 90% dei casi, non è un intervento complesso e può essere affrontato da chiunque, anche da persone anziane, migliorando fattivamente la qualità di vita dei pazienti affetti da gravi patologie corneali. Con orgoglio possiamo affermare che la nostra Banca degli Occhi ha al suo attivo più di 3500 cornee trapiantate ed occasioni di incontro come quello alassino consentono di ampliare ancor di più la nostra attività di sensibilizzazione su un tema particolarmente delicato”.

“Siamo fieri – afferma Luca Russo, presidente del Lions Club Alassio “Baia del Sole” – di aver accettato l’invito, giunto dal presidente della Associazione Amici Banca degli Occhi, Santo Durelli, di ospitare nella nostra città questa iniziativa a sostegno delle attività di ricerca dei laboratori genovesi. L’opera condotta dalla Banca degli Occhi rappresenta l’essenza del Servizio Lions alle comunità locali, nazionali ed internazionali e grazie alle testimonianze ascoltate abbiamo potuto ancora di più apprezzare quanto alto sia il grado di organizzazione tecnico scientifico alle spalle di questo ente e quanto fondamentale il nostro supporto”.

“Un incontro benefico – concludono i soci Lions – che ha visto nel salone dell’Hotel Toscana di Alassio, sfilare con divertimento le creazioni di numerose attività commerciali del comprensorio alassino ed ingauno che, con generosità, hanno consentito lo svolgimento e la realizzazione dello show presentato dalla cantante Diandra Delfino e diretto dalle socie Lions Valentina Mantellassi e Mirella Rotondo”