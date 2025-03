Incidente in A10 tra Albenga e Borghetto, due feriti: traffico in tilt

Albenga/Borghetto. Aggiornamento ore 20: sulla tratta è stata ripristinata la normale viabilità.

Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle ore 17, sulla A10, nel tratto compreso tra Albenga e Borghetto Santo Spirito (al km 78+000), in direzione Savona.

Dalle prime informazioni sarebbe rimasta coinvolta solo una moto, con a bordo due passeggeri rimasti feriti a seguito della caduta. Entrambi, dopo i primi soccorsi da parte dei sanitari, sono stati trasportati al Santa Corona, un uomo 60enne in codice giallo e una donna, classe 1972, in codice rosso, per un probabile trauma toracico.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, la Croce Bianca di Albenga, la Croce Rossa di Ceriale e anche l’automedica del 118.

Pesanti conseguenze alla viabilità per consentire l’azione dei soccorritori: al momento il sito di concessionideltirrero.it segnala una coda di 5 km tra Andora e Borghetto a causa del sinistro autostradale.