A10, lavori e un mezzo in avaria: ancora code e rallentamenti tra Albenga e Finale

Agg. 18.35. Sono ancora 3 i km di coda presenti tra Albenga e Borghetto (direzione Genova), ma questa volta a causa dei lavori in corso lungo la tratta. Situazione pressoché invariata (e per le stesse ragioni) tra Pietra e Finale, dove persistono ancora 2km di coda in entrambe le direzioni.

Albenga. Nuovi disagi sulla A10 nel tratto tra Albenga e Borghetto, dove il traffico è parzialmente bloccato a causa di un automezzo pesante in avaria.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16.16, l chilometro 78+600 in direzione Genova, creando una lunga coda (al momento di circa 3 km).

In questi minuti sono in corso le operazioni per rimuovere il mezzo pesante e ripristinare la normale viabilità.

Il traffico in direzione Genova resta fortemente congestionato anche a causa di altri lavori presenti lungo la stessa tratta tra Pietra Ligure e Finale Ligure (dove al momento risultano 2km di coda in entrambe le direzioni).