A Varazze l’evento “Aspettando santa Caterina oggi facciam”

Varazze. Sabato 29 marzo dalle ore 15 nella Residenza Casa del Nonno si terrà l’evento “Aspettando santa Caterina oggi facciam”, voluto e organizzato dal gruppo locale dell’Associazione Internazionale dei Caterinati.

Sarà un pomeriggio di festa con gli ospiti della residenza e i loro familiari per condividere il ricordo della festa patronale in occasione dei quattrocento anni della proclamazione della stessa Caterina da Siena e del beato Jacopo da Varagine a patroni della città (1625 – 2025).

Dopo il saluto del domenicano padre Giovanni Bertelè, assistente spirituale del Gruppo Caterinati, saranno proiettate immagini di Siena, Varazze e delle città visitate da santa Caterina a cura di Marina Delfino, presidente dell’Associazione Caterinati di Varazze.

La visione sarà intercalata dalla declamazione di poesie in italiano e in dialetto a cura del poeta Mario Traversi e dal racconto delle “Sacre Rappresentazioni” proposto da Elvira Todeschi, autrice del “Quaderno Cateriniano. Origini del corteo storico e delle sacre rappresentazioni in onore di santa Caterina da Siena in Varazze”, edito da Cantagalli.

Accompagnerà l’evento il coro Chicchi di Riso. A conclusione i presenti si uniranno nel canto di “Oggi facciam”. Seguirà la consegna di un piccolo omaggio ai presenti e un rinfresco, offerti dall’Associazione Caterinati.