A Savona tornano i trekking urbani: ecco il calendario

Savona. Dopo il successo dei Trekking Urbani delle scorse edizioni, il Comune di Savona, con il fondamentale supporto di Associazioni ed Enti del territorio, è pronto a riproporre un programma ricco e variegato anche per il 2025: le camminate cittadine “A Spassu p’a çitè” ripartono verso nuove destinazioni.

Data la grande risposta da parte delle Associazioni e la variegata provenienza e competenza delle stesse, è stato possibile, anche quest’anno, suddividere le 21 proposte di trekking in urbani ed extraurbani.

Da una parte, quindi, sarà esplorato il centro cittadino, con approfondimenti sugli aspetti culturali, artistici, architettonici e storici più vari, dall’altra si potranno riscoprire sentieri, antiche strade e collegamenti sulle alture cittadine, il tutto potendo godere delle spiegazioni e dei racconti degli esperti ed appassionati accompagnatori.

“Si riconferma anche quest’anno la bella tradizione del trekking in città e le escursioni immerse nella natura, che abbiamo iniziato solo 3 anni fa ma che sono ormai un appuntamento imprescindibile per i tanti cittadini che nel tempo hanno aderito – commenta l’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro – “Un ringraziamento di cuore alle tante associazioni che con generosità e competenza prestano il proprio tempo per la divulgazione delle nostre ricchezze cittadine”

Sarà possibile registrarsi e prendere parte ai vari trekking visitando il sito Visit Savona (www.visitsavona.com): nella sezione “eventi” verranno pubblicati box con tutte le istruzioni per prendere parte al trekking, il dettaglio del percorso ed eventuali altre informazioni per prepararsi al meglio.