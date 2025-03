A Savona prima tappa del Mobility Innovation Tour: convengo sul Priamar

Savona. Ha preso il via questa mattina, dalla Sala Sibilla del Priamar a Savona, l’ottava edizione del Mobility Innovation Tour, con il convegno “Il trasporto pubblico suburbano tra flotte miste e sfide organizzative”, promosso dalla rivista Autobus e realizzato in collaborazione con TPL Linea e l’Università di Genova.

Ad aprire i lavori con il benvenuto della Provincia di Savona, è stato il Consigliere Delegato ai Trasporti, Diego Distilo.

Nei bacini provinciali italiani, caratterizzati da un’interconnessione dinamica tra centri principali e nuclei satelliti, la gestione del trasporto pubblico richiede un equilibrio complesso tra esigenze operative, tipologie di veicoli, sistemi di propulsione e infrastrutture di rifornimento e ricarica. A differenza delle aree metropolitane, queste realtà non formano un continuum urbanizzato, rendendo più complessa l’integrazione dei diversi sistemi di mobilità.

Dopo la tappa inaugurale di Savona, il Mobility Innovation Tour attraverserà l’Italia da Nord a Sud, offrendo momenti di confronto tra istituzioni, aziende di trasporto pubblico, università e stakeholder del settore, con l’obiettivo di mettere a sistema esperienze, prospettive e nuove soluzioni per affrontare le sfide della mobilità del futuro.

Il presidente di Tpl Linea, Vincenzo Franceri: “Vi ringrazio di aver scelto Savona. Per me è motivo di orgoglio il bilancio in equilibrio. Gli investimenti creano valore, ma dobbiamo investire oltre che in autobus anche in infrastrutture e sensibilizzare gli utenti”.