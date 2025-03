A Quiliano incontri informativi per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata

Quiliano. La Città di Quiliano, in collaborazione con SAT S.p.A., organizza una serie di incontri informativi per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della raccolta differenziata e sulle modalità per una corretta gestione dei rifiuti.

Gli incontri, rivolti a tutta la popolazione, vedranno la presenza di un rappresentante di SAT S.p.A., che offrirà utili informazioni pratiche e risponderà alle domande dei partecipanti. L’obiettivo è rafforzare la cultura della sostenibilità ambientale e migliorare la partecipazione dei cittadini nel processo di differenziazione dei rifiuti.

Gli appuntamenti si terranno nelle seguenti date e sedi:

• 26 marzo 2025, ore 18.00 – Sala Consiliare, Piazza Costituzione, Quiliano;

• 2 aprile 2025, ore 18.00 – Società Cattolica, Valleggia;

• 8 aprile 2025, ore 20.30 – Ex scuole elementari, Piazza Veirasca, Montagna;

• 9 aprile 2025, ore 20.30 – Frazione Roviasca, Via Cavassuti n. 10;

• 14 aprile 2025, ore 20.30 – Locali Cadifugio, Cadibona.

“Ogni piccolo gesto nella corretta raccolta differenziata contribuisce a preservare l’ambiente, ridurre l’inquinamento e garantire un futuro più sostenibile per le prossime generazioni. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questi importanti incontri per contribuire, insieme, alla protezione dell’ambiente e al miglioramento del nostro territorio”, evidenziano dal Comune.