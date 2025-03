A Mallare l’attesa è finita: dopo anni di solleciti è stato installato il Postamat

Mallare. Era ormai uno dei pochi tra i piccoli Comuni del savonese ad essere privo di un postamat, nonostante i numerosi solleciti da parte dell’Amministrazione comunale e dei residenti che chiedevano a gran voce il servizio.

Il sindaco Flavio Astiggiano, fin dall’inizio del suo primo mandato, nel 2019, si è battuto affinchè Poste Italiane si attivassero, e nonostante le rassicurazioni le tempistiche si sono dilatate non poco. “Finalmente siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato che sarà di grande aiuto per i mallaresi”.

Ora, grazie al progetto Polis, lo sportello Atm è stato installato in via Luigi Corsi e a breve sarà funzionante, garantendo la possibilità a chi vive a Mallare di non doversi spostare nei Comuni limitrofi, vista l’assenza di un bancomat