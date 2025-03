A Finale il torneo di calcio intitolato a Janira D’Amato

Finale Ligure. Si è tenuto ieri mattina, giovedì 20 marzo, il torneo di calcio intitolato a Janira D’Amato, che ha visto contrapporsi le squadre dell’ istituto alberghiero Migliorini, dell’ Ipsia da Vinci, del Istituto Giovanni Falcone di Loano e dell’ Istituto Ferraris Pancaldo nel settore maschile, mentre per la sfida femminile sono scese in campo le squadre del Nuovo Polo Scolastico Finalese e dell’Istituto Itis di Savona.

Le squadre savonesi sono risultate vincitrici in entrambe le finali, al termine di una sfida coinvolgente, accesa, ricca di sorrisi e momenti di fair play.

Ringraziamo in particolare le nostre docenti di scienze motorie per aver organizzato la giornata, i docenti di cucina e i tecnici per il buffet finale, la prof Arata e mamma Tiziana per aver fatto realizzare le nuove bellissime divise, Rebecca Isufi della classe 3G e la prof Sechi per la realizzazione dello striscione dedicato a Janira.

E, naturalmente, ringraziamo come sempre i genitori di Janira Cellerino Tiziana e Rossano D’amato: vedervi in campo con noi è sempre un regalo grande.