A Celle arriva la “Owl Rush”: fine settimana sui sentieri con e-bike e divertimento

Celle Ligure. Fine settimana all’aria aperta con la due giorni dedicata alle e-bike. Test drive, tour guidati e gara cronometrata per l’evento “Owl Rush” che l’ASD Celleoutdoor ha organizzato in collaborazione con il lago d’Orta. Sabato 15 e domenica 16 marzo, dalle 10 alle 17, ritrovo in piazza Sisto IV.

Un’esperienza all’aria aperta per questo fine settimana con MTB tour guidati per i sentieri. Domani sarà anche possibile provare MTB e-bike in esposizione grazie alla collaborazione con i ragazzi del lago d’Orta che daranno questa opportunità con le loro e-bike. Poi domenica mattina “Owl Rush”, la gara cronometrata su due discese. Partenza e arrivo in centro, poi le premiazioni.