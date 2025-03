A Carcare parte il “tour” del canto delle uova con il maestro Michele Maisano

Carcare. Si scaldano gli strumenti e le ugole, a Carcare, per il tour della tradizione quaresimale: grazie all’idea della Pro loco, che ha radunato appassionati delle tradizioni locali, volontari delle varie associazioni carcaresi, nonchè ha arruolato un ospite d’eccezione, sono iniziate le prove per il canto delle uova.

Del gruppo fa parte anche Michele Maisano, cantautore noto al grande pubblico e ormai carcarese da anni, il quale, con la moglie Cristina ha accettato l’invito di guidare con la sua voce gli altri cantori, alle prese con la cosiddetta “questua delle uova”. In passato, all’inizio della primavera, si usava augurare buona Pasqua passando di casa in casa dove si raccoglievano doni in cambio di un momento musicale che rallegrava le famiglie e univa le comunità.

Dopo le prove di questa settimana, il programma prevede, per martedì 25 marzo, il tour in via Biglino e via Barrili, giovedì 27 nella zona di via Vecchia di Plodio e via Bolla, il primo aprile in via XXV Aprile e via Cattaneo, il 3 via Garibaldi e via Castellani, e l’8 aprile via dei Gaggioni.