A Cairo una petizione per chiedere la messa in sicurezza del fiume dopo gli eventi alluvionali

Cairo Montenotte. Una raccolta firme, a Cairo, per sollecitare interventi di pulizia e messa in sicurezza del fiume Bormida. Questa l’iniziativa di alcuni cittadini a seguito degli eventi alluvionali dello scorso autunno. Ad illustrare ciò che è stato effettuato finora è l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghione: “Comprendiamo le preoccupazioni dei cittadini e il loro desiderio di vedere interventi concreti sul territorio. Questo dimostra quanto il tema della sicurezza idraulica sia sentito dalla comunità. Tuttavia, è importante evidenziare che Regione Liguria ha già destinato oltre 400 mila euro per la progettazione dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Cairo”.

“Queste risorse, di provenienza nazionale, saranno gestite dalla struttura regionale e consentiranno di avviare la fase progettuale in attesa del via libera definitivo ai 9,5 milioni di euro già proposti dalla Regione per il ripristino degli argini e la realizzazione di opere idrauliche – prosegue Ghione – Questo finanziamento rientra in un piano più ampio da 23 milioni di euro stanziati dalla Regione Liguria per la messa in sicurezza e il consolidamento di infrastrutture danneggiate dal maltempo, grazie a fondi residui legati alla mareggiata del 2018. Circa 14,5 milioni di euro sono destinati alla provincia di Savona, con interventi significativi proprio su Cairo (fiume Bormida) e Albenga (rio Carenda”.

E ancora: “L’amministrazione comunale ha sempre posto grande attenzione alla sicurezza idraulica del territorio, con numerosi interventi realizzati negli ultimi anni di mandato. Non ultimo, nell’ambito del progetto del ponte Italia ’61, sono stati rimossi circa 12 mila metri cubi di terra dall’alveo del fiume, contribuendo alla riduzione del rischio idraulico. Il nuovo intervento sarà portato avanti direttamente da Regione Liguria attraverso i propri uffici, che hanno già completato i rilievi su tutto il tratto del fiume, da Val Meschia passando per San Giuseppe fino al casello 6, dove è in corso il rifacimento del ponte dei Chinelli. A breve verrà affidata la progettazione esecutiva, con l’obiettivo di avviare i lavori nei primi mesi del 2026. Purtroppo, i tempi per un’opera così importante sono inevitabilmente lunghi, ma l’impegno della Regione Liguria e dell’amministrazione comunale è massimo affinché si proceda senza ritardi”.

“L’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per questo importante stanziamento, che consentirà di realizzare interventi fondamentali per la sicurezza del territorio. Un ringraziamento va al presidente Bucci e all’assessore Giacomo Raul Giampedrone per l’impegno costante nella gestione del dissesto idrogeologico e per l’attenzione dimostrata nei confronti del Comune di Cairo. Questo risultato è frutto di un importante gioco di squadra tra Regione e Comune, una collaborazione costante che ha l’obiettivo di garantire la sicurezza del territorio e la tutela dei cittadini. Solo attraverso una sinergia tra enti è possibile affrontare sfide così complesse e ottenere risultati concreti – conclude l’assessore – Ci dispiace se la comunicazione istituzionale su questi interventi non è stata sufficientemente capillare, portando i cittadini a credere che nulla è stato fatto. L’amministrazione comunale si impegna a migliorare la diffusione delle informazioni su progetti e finanziamenti destinati alla sicurezza del territorio”.