8 Marzo, Anci: “In Liguria solo il 15% di donne sindaco”

Liguria. A livello nazionale le sindache sono il 16,6% su 7.904 Comuni italiani, a livello regionale siamo intorno al 15% e, se saliamo a cariche istituzionali più importanti, considerando ad esempio le sindache di capoluoghi di Provincia, scendiamo all’8,4, per non parlare delle presidenti di Regione: solo 2 in tutta Italia, il 10%. Sono alcuni dei dati emersi nel corso del convegno “Agenda 2030 – Parità di genere: possibilità o necessità? Focus sulla presenza e il ruolo delle donne nella Pubblica Amministrazione oggi e domani”, che si è tenuto nell’aula Mazzini dell’Università di Genova.

Il convegno, giunto alla seconda edizione, è stato organizzato dalle Sindache e Sindaci dei Comuni di Castelnuovo Magra, Civezza, Cosseria, Garlenda, Lavagna, Lucinasco, Pieve Ligure, Osiglia, Testico e Vezzano Ligure, in collaborazione con l’Università di Genova e con il supporto di Anci Liguria, RAI, Fondazione Compagnia di San Paolo e altri enti associativi, in occasione della Giornata internazionale della donna 2025.

“I numeri descrivono una situazione non normale – afferma la sindaca di Testico Lucia Moscato, in rappresentanza del Comitato promotore dell’evento – ancora troppo poche le Sindache come le donne al potere decisionale e negli organi di rappresentanza della cittadinanza. Abbiamo deciso di tenere la seconda edizione del convegno in questo luogo perché desideriamo cooperare con tutti, a partire dal mondo dell’Università e dei giovani”.

“La strada giusta da intraprendere è considerare che l’uguaglianza di genere va a braccetto con la giustizia sociale; quindi, dove c’è disuguaglianza di genere c’è anche ingiustizia sociale, e non c’è democrazia. Vogliamo essere paladine di un attenzionamento su questi temi e contribuire su tutti i piani di azione che possiamo costruire insieme ai giovani, perché sono quelli che si affacceranno a brevissimo nel futuro professionale e nelle scelte di vita, scelte che cominciano oggi: il futuro, infatti, è già oggi, ed è già migliore se si impara a cooperare con questa logica di non contrapposizione ma inclusiva”.

Tra i promotori del convegno ci sono anche dei Sindaci maschi, orgogliosi di mettere in pratica gli obiettivi dell’Agenda 2030 (obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze).

“E’ importante vedere anche le novità positive che ci sono nel nostro Paese, che riguardano in generale una maggiore partecipazione femminile alla ‘cosa pubblica’ – commenta il sindaco di Cesio Fabio Natta, vice presidente di Anci Liguria – oggi le leader dei più grandi partiti italiani sono donne, non lo sono in quanto donne, non lo sono da due giorni ma ormai da tempo, e questo può essere un segnale di riflessione anche verso il basso, ad andare a individuare quelle che sono invece ancora le criticità che in una regione come la nostra, ad esempio, vedono una partecipazione non adeguata della componente femminile, in termini di quantità e non di qualità ovviamente”.

“Fa piacere che questa iniziativa sia stata ancora una volta promossa dalle nostre tante Sindache, nella maggior parte di piccoli Comuni, che testimoniano una capacità di affrontare i problemi quotidiani e di risolverli”.