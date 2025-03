Finale Ligure. “L’agricoltura ligure non è in crisi. La settimana scorsa, la nostra Regione ha ottenuto un importante riconoscimento: è risultata la più virtuosa per la riduzione dei gas serra e del CO2. E gran merito di questo risultato va proprio al settore agricolo, che ha saputo rinnovarsi. Un’agricoltura, la nostra, non certo estensiva ma di qualità, che a partire dai fiori e dalle piante aromatiche, oltre ad altri comparti specifici, contribuisce a rendere ricca quella che è la celebre Dieta Mediterranea”.

Lo ha detto oggi il vice presidente della Regione e assessore all’agricoltura Alessandro Piana, a margine dell’inaugurazione del Salone dell’Agroalimentare di Finalborgo.

Il tradizionale evento dedicato alle eccellenze del nostro agroalimentare, ha rappresentato un momento per fare il punto sulla situazione delle filiere agricole: “L’agricoltura e l’enogastronomia ligure rappresentano non solo un patrimonio identitario, ma anche un volano di crescita economica e turistica” ha proseguito Piana.

“Il Salone è l’occasione ideale per promuovere i nostri prodotti di qualità e rafforzare il settore, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra sapori autentici e tradizione”.

Tra gli aspetti sollevati da aziende e operatori, quello di implementare i rapporti tra l’apparato produttivo, le piattaforme distributive e la parte commerciale-turistica: “Come lo stesso Salone dimostra, esiste una sinergia tra Regione Liguria, presente con il Distretto florovivaistico, il Consorzio di tutela basilico genovese DOP, il Consorzio di tutela olio DOP Riviera Ligure e l’Enoteca regionale della Liguria, fondamentale per sviluppare le filiere agricole e la sua rete di imprese e produttori”.