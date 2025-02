Volontariato a Millesimo, scade il 28 febbraio il termine per aderire al baratto amministrativo

Millesimo. C’è tempo fino al 28 febbraio per aderire al “Baratto amministrativo”, ossia la misura compensativa messa a punto dalla giunta guidata dal sindaco Francesco Garofano che consiste nella possibilità di ottenere riduzioni su somme future dovute per tributi di competenza comunale (IMU – TARI – CUP), in cambio dello svolgimento di una prestazione occasionale di pubblica utilità, cioè facendo un’attività rivolta alla gestione dei beni pubblici.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi allo 019.564007 int.7, all’indirizzo tributi@comune.millesimo.sv.it o presso l’ufficio al piano terreno del Palazzo Comunale.

Come sottolinea l’assessore Alessio La Placa, “Il baratto amministrativo rappresenta una forma concreta di applicazione del principio costituzionale della “sussidiarietà orizzontale”, in base al quale i “Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”, e del principio “solidaristico” incoraggiando l’affermarsi di una cittadinanza attiva capace di rendere i cittadini partecipi della vita della propria comunità e protagonisti nel prendersi cura degli spazi urbani. Con il baratto amministrativo la partecipazione non avviene solo su iniziativa dell’amministrazione ma della stessa comunità che non si sostituisce al Comune, ma lo affianca per una più efficace e condivisa gestione dei beni pubblici”.