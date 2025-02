Volontari civici comunali, pubblicato il modulo sul sito del comune di Albenga

Albenga. È stato pubblicato sul sito del Comune di Albenga (vedi link) il modulo da compilare per l’adesione al gruppo dei Volontari Civici comunali.

L’Amministrazione Tomatis, infatti, durante il consiglio comunale dello scorso 18 ottobre, ha approvato il “Regolamento comunale per la partecipazione dei volontari civici e per la disciplina del registro comunale delle Associazioni” introducendo tale possibilità.

Afferma Monica Tomatis consigliere delegato al volontariato: “Abbiamo istituito il “gruppo comunale dei volontari civici” per dare la possibilità ai cittadini che vorranno aderire all’iniziativa di mettersi a disposizione per progetti di volontariato e offrire il proprio prezioso contributo a favore della collettività”.

Aggiunge il presidente del consiglio comunale Alberto Passino: “Attraverso l’istituzione del Gruppo Comunale dei Volontari Civici “VolontarIO” abbiamo introdotto un nuovo strumento di partecipazione per i cittadini che decideranno di aderire alle iniziative del Comune. Ringrazio tutti coloro che negli anni hanno sempre collaborato con noi. È anche merito loro se Albenga in questi anni è cresciuta così tanto. Mi auguro che tanti decideranno di iscriversi e di poter continuare a lavorare insieme per Albenga”.

Requisiti per iscriversi al Gruppo Comunale dei Volontari Civici “VolontarIO”:

a. età non inferiore ai 18 e non superiore a 85 anni. In deroga ai limiti di età predetti, possono diventare Volontari Civici i soggetti interessati che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, previo assenso del titolare della responsabilità genitoriale o di chi ne esercita la tutela;

b. non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti pendenti per illeciti penali commessi in danno di persone e/o Pubbliche Amministrazioni;

c. essere cittadino italiano o comunitario, o cittadino di Paesi Terzi munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Compilando il modulo sarà possibile anche indicare alcune preferenze per le attività di volontariato alle quali aderire:

CULTURALE: promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico e ricreativo, senza fini di lucro organizzate dall’Amministrazione Comunale e/o patrocinate col riconoscimento e l’utilizzo dello Stemma del Comune e/o del Logo della Presidenza del Consiglio Comunale di cui all’art. 17 dello Statuto dell’Ente, nonché conservazione del patrimonio storico artistico e culturale della collettività contenuto in biblioteche, musei, istituti scolastici o in generale in aree espositive, al fine di consentire una maggiore fruizione dello stesso;

SOCIALE: supporto alla collettività nell’area socio-assistenziale, socio sanitaria e socio-educativa, relativamente agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;

TECNICO- OPERATIVO: tutela e salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e della natura, cura del verde pubblico, di monumenti, itinerari escursionistici, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell’arredo urbano, rigenerazione dei beni immobili non utilizzati e/o degradati.