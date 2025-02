Violenta lite domestica a Celle Ligure: due persone finiscono in ospedale

Celle Ligure. Una accesa discussione in ambito familiare è degenerata in una vera e propria lite nel pomeriggio di oggi a Celle Ligure, in zona Cassisi.

L’episodio si è verificato intorno alle 15. Stando alle prime informazioni, la situazione ha richiesto l’immediato intervento dei carabinieri, del personale sanitario del 118, con l’automedica, oltre ai volontari della Croce Rossa di Varazze e della Croce Verde di Albisola Superiore.

Nel corso della lite sono rimaste ferite due persone: una è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona, mentre l’altra è stata trasferita in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Al momento non sono ancora state rese note le cause del diverbio.