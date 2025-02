Via dei Mille, solo tre commercianti al confronto con Russo. Il sindaco pronto a valutare i suggerimenti

Savona. Un incontro positivo, dove sono state ascoltate e annotate tutte le richieste. Ci si è lasciati con la possibilità di apportare alcune modifiche alla viabilità e con l’intento, nel caso ci fosse ancora bisogno, di rivedersi. E’ questo quello che è emerso dall‘incontro avvenuto ieri (mercoledì 5 febbraio) tra il sindaco, Marco Russo, alcuni esponenti della Giunta (il vicesindaco Elisa Di Padova e l’assessore Ilaria Becco) e i tre commercianti di via dei Mille, i soli ad aver risposto positivamente alla richiesta del primo cittadino che proponeva la strada del dialogo.

Facciamo due passi indietro e ripercorriamo la storia. La nuova viabilità ha preso il via il 15 novembre, e a tre settimane dal cambio i commerciati avevano indetto una raccolta firme fatta recapitare al sindaco insieme a degli auguri alquanto “particolari”.

Tra le lamentele, oltre alla nuova viabilità, la cancellazione delle strisce pedonali di fronte alla farmacia e l’eliminazione della fermata dell’autobus numero 5 (che per questioni di viabilità ha cambiato percorso). “Ci hanno tagliato fuori da tutto, prima con corso Italia, adesso con questo“, “Siamo isolati, non passa più nessuno nemmeno a piedi”, “E’ un via morta, gli incassi sono scesi nettamente“, sono state queste le frasi espresse, sin da subito, dai commerciati che hanno chiesto a gran voce il ritorno alla precedente viabilità.

Da qui il sindaco aveva risposto ai commercianti con una lunga lettera, dove si diceva ancora (seppur dispiaciuto degli auguri natalizi, ritenuti troppo ironici) disposto a parlare e ragionare sulle alternative. Ma la maggior parte degli esercenti non ci era stata, e oltre ad non aver risposto alla lettera, non voleva più avere confronti. Ecco perché ieri hanno a palazzo Sisto si sono recati solo tre di loro. Le richieste sempre le stesse: ripristinare l’attraversamento pedonale, migliorare i parcheggia e, se possibile, riposizionare dov’era la fermata del autobus numero 5.

D’altra parte però non si placano le polemiche di coloro che non hanno partecipato all’incontro (per loro scelta), “gli incassi anche nel mese di gennaio sono scesi ancora notevolmente, l’unica soluzione è riaprire corso Italia e tornare alla viabilità di prima su via dei Mille. Altre soluzioni non ci sono, visto che il sindaco questo non lo farà non ci interessa ascoltare altro”.

Quindi se continua a serpeggiare il malumore tra la maggior parte dei negozi, dall’altra il sindaco come ribadito più volte, e lo ha fatto anche nella giornata di ieri (da quanto appreso da nostre fonti), afferma che è “solo una questione di abitudine, ci vuole tempo“.

Tra i negozianti c’è qualcuno che sta valutando l’ipotesi di trasferirsi di zona e chi invece lo farà già nel mese di marzo: tra le motivazioni però, va detto per onore di cronaca, non solo quella della nuova viabilità (anche se ha molto peso).

Ora non ci resta che vedere se l’apertura del sindaco all’ascolto delle richieste dei negozianti si trasformerà in qualcosa di concreto.