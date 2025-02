Vetro in Valbormida, la crisi del vino continua a tenere in scacco anche le aziende del savonese

Valbormida. Produzione del vetro osservata speciale: la situazione del polo valbormidese rispecchia quella internazionale. Se, infatti, in Europa sono stati fermati undici forni, cinque sono le linee sospese in Verallia, una nello stabilimento di Carcare, una a Dego, e tre in altri siti italiani, mentre la Bormioli di Altare è passata all’impianto nuovo con lo stop di quello vecchio, con più capacità seppur una minore produttività.

Ad oggi nessun ammortizzatore sociale è attivo nelle aziende del settore che operano nel savonese, come afferma Tino Amatiello della Filctem Cgil, ma non cala l’attenzione nei confronti di una crisi che parte dal drastico calo di consumo del vino.

E’ soprattutto un “profondo rosso” per quanto riguarda il settore vinicolo, ma anche il bianco e lo spumante nell’ultimo trimestre del 2024 hanno subito contrazioni importanti, raggiungendo il trend negativo presente nel periodo pre covid. Una breve stagione di inversione di tendenza con il “revenge spending” aveva contrassegnato la fine della pandemia, per poi tornare ad aggravarsi ancora nel 2023 anche per effetto dell’inflazione.

Il tema dei dazi per l’esportazione e le limitazioni sempre più pressanti previste dal Codice della strada hanno fatto calare un mercato che, come un effetto domino, ha colpito anche quello del vetro, e “i grandi produttori di vino sono molto cauti ad affidare commesse di bottiglie alle aziende del settore. In controtendenza i barattoli per il food, che vivono un periodo di maggiore tregua, che, però, non vengono prodotti nel polo valbormidese, o comunque rappresentano una fetta marginale dell’economia locale”, sottolinea ancora Amatiello.