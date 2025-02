Veloce, nella vittoria contro la Priamar c’è un super Debenedetti: “Tre punti pesantissimi, siamo uniti e consapevoli”

Savona. “Un po’ di fortuna per i portieri serve sempre”. Una frase con un fondo di verità, ma che prevede anche la bravura tra i pali. Marco Debenedetti è stato tra i migliori in campo della gara tra Veloce e Priamar, difendendo la porta fino al fischio finale e permettendo ai suoi di portare a casa tre punti fondamentali per la corsa al salto di categoria.

“Sono tre punti pesantissimi. La Priamar arrivava da una vittoria con la Nolese e sono una buonissima squadra – ha dichiarato nel post partita -. L’espulsione nel primo tempo ci ha un po’ condizionati ovviamente perché non siamo più riusciti a imporre bene il nostro gioco. Partire dal basso è più difficile, però comunque abbiamo preso ancora più consapevolezza di essere un gruppo unito, compatto, capace di soffrire anche restando in dieci“.

Uno spirito di squadra notevole anche in inferiorità numerica per un’ora di gioco: “Non è la prima volta che dimostriamo di essere uniti. Sappiamo rimanere belli compatti. riusciamo a soffrire. Non sono da solo a gestire, ho anche parecchi compagni con anche più esperti che mi danno una grossa mano. Un esempio è Suetta, uscito per infortunio purtroppo. Dà una grossa mano, così come tutti quanti: siamo un gruppo che rema tutta nella stessa direzione“.

Una lotta al vertice molto intrigante con la Nolese distaccata di appena due punti e la Priamar che ora vede il primato con sei punti di ritardo. Tutto può ancora succede nel girone di ritorno e Debenedetti chiama continuità: “Ci arriviamo più preparati rispetto all’inizio del girone d’andata. Comunque non eravamo ancora ben consapevoli all’inizio del campionato. Abbiamo fatto un precampionato non spettacolare. C’erano delle difficoltà evidenti che però sono svanite adesso. Siamo veramente tranquilli, consapevoli dei nostri mezzi e pronti a fare un girone di ritorno importante“.

“Abbiamo una rosa lunga, ad allenamento non c’è quasi mai nessun assente, siamo sempre in venti e anche di più. Volendo abbiamo anche la Juniores, una leva di livello che il mercoledì ci mette sempre in difficoltà. Anche i panchinari danno tutto e può solo che darci una mano così”, chiosa.