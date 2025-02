Varazze, semaforo in via Emilio Vecchia dopo la riparazione del tubo del gas

Varazze. Le 20 di ieri sera, 25 febbraio. La strada nuovamente percorribile in via Emilio Vecchia. I tecnici hanno lavorato ininterrottamente, per tutta la notte.

Oggi si viaggia a senso unico alternato nel tratto interessato dalla fuoriuscita di gas da un tubo danneggiato. Un semaforo regola il traffico nella zona del Parasio dove ieri, per motivi di sicurezza e per consentire la riparazione del guasto, i mezzi erano dirottati in via Nuova di Casanova, a salire, e dal Pero a Campomarzio per quelli che scendevano a Varazze.

In serata il tubo è stato riparato e il gas ha cominciato a tornare nelle case della zona quando gli operatori di Italgas sono riusciti a intervenire sui contatori delle utenze interessate dal problema per consentire loro il riutilizzo.

Nel caso si verificassero problemi alla rete e, dopo aver fatto ulteriori verifiche, dovessero sussistere è utile chiamare il numero verde per assistenza: 800 900 999.

La strada è stata riaperta in serata quando lo scavo nel quale si è intervenuti è stato completamente chiuso.