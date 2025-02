Varazze, riparata la perdita di gas in via Emilio Vecchia. Il sindaco: “Viabilità riaperta non appena lo scavo sarà chiuso”

Varazze. Terminato l’intervento di riparazione del tubo del gas danneggiato questa mattina in via Emilio Vecchia a Varazze. Ne dà notizia il sindaco Luigi Pierfederici dopo essere stato informato da Italgas.

“Adesso gli operatori stanno intervenendo sui contatori delle utenze interessate dal problema per consentire loro il riutilizzo del gas. Arriveranno a controllarli nelle case. – spiega il sindaco – Nel caso si verificassero problemi alla rete, dopo aver fatto ulteriori verifiche, se dovessero sussistere è utile chiamare il numero verde per assistenza: 800 900 999”.

“Per quanto riguarda la viabilità – continua il primo cittadino – fino a quando lo scavo nel quale si è intervenuti non sarà completamente chiuso, la viabilità non potrà essere riaperta. Ci vorrà ancora tempo, probabilmente un paio d’ore, anche per consentire agli operai di lavorare in sicurezza”.