Varazze, perdita di gas in via Emilio Vecchia. Strada chiusa e traffico deviato

Varazze. Perdita di gas questa mattina in via Emilio Vecchia, in località Parasio, a Varazze: la strada è quella che conduce al Pero.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare il guasto che potrebbe essere dovuto ai lavori della posa della fibra ottica e ha interessato un tubo. Presenti fin da subito i vigili del fuoco. È successo dopo lo svincolo per salire a Casanova. La zona per motivi di sicurezza è isolata. Via Emilio Vecchia è chiusa. Il traffico, per chi sale, deviato sulla Sp 57, via Nuova di Casanova.

Per chi arriva dal Pero e procede verso Varazze, la strada da prendere è quella per Campomarzio.