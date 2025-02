Varazze, ordine del giorno del consigliere Giacomo Robello: “Camera mortuaria più decorosa”

Varazze. Una rampa di scale conduce alla camera mortuaria del cimitero. Di questo ci parla il consigliere di minoranza di Varazze Domani, Giacomo Robello e lo fa anche con un ordine del giorno che ha come tema quello di rendere più decoroso questo luogo.

“Una camera mortuaria comunale più decorosa, anche alla luce dello stop della possibilità di utilizzo degli Oratori come camere ardenti”. Questa la proposta che vuole essere costruttiva.

Robello continua: “Con la legge regionale numero 15 del 2020, sono cambiate e non di poco le regole che riguardano gli spazi dedicati ai riti funebri, soprattutto per motivazioni di carattere sanitario. I comuni sono ora nella posizione di far fronte a tali modifiche trovandosi nella condizione di non vedere più consentito l’uso secolare degli oratori religiosi. Ho proposto, come consigliere comunale di Varazze Domani, questo ordine del giorno che spero venga votato all’unanimità che impegna sindaco e giunta a far fronte a queste novità”.

“La camera mortuaria del cimitero comunale – rimarca Robello – deve essere resa decorosa, adesso non lo è affatto, e a norma oltreché implementata per poter accogliere decorosamente la presenza simultanea di più salme vista la chiusura degli oratori”.