Varazze, è morto Andrea “Dria” Dondo: una vita nella sua trattoria “La vecchia fattoria” a Casanova

Varazze. Una triste notizia sveglia Varazze, questa mattina. Ieri sera è mancato “Dria”. Andrea Dondo. Conosciuto da tutti. Titolare della nota trattoria sulle alture, a Casanova: “La vecchia fattoria” dove sono passate intere generazioni di varazzini e ancora oggi la frequentano.

Dria aveva compiuto 100 anni lo scorso 2 ottobre. Con la moglie aveva creato questa attività nel verde che era diventata la sua vita. E qui, circondato dall’affetto dei familiari e dei varazzini lo scorso autunno, nel giorno del compleanno, anche il sindaco Luigi Pierfederici, con i suoi assessori, lo aveva festeggiato.

E proprio il primo cittadino ne traccia un commosso ricordo: “Siamo particolarmente vicini ai familiari cui Dria era legatissimo. Un uomo che ha saputo trasmettere davvero importanti valori, proprio come quello della famiglia. Una persona – continua Pierfederici – innamorata di Varazze, la sua città. Glielo leggevi negli occhi quando ne parlava. Mancherà tanto Dria. Una comunità che gli ha voluto bene e lo ha dimostrato anche nel giorno della festa del suo compleanno”.

Varazze perde una figura storica cui è particolarmente legata. Per la persona, per quello che ha saputo fare, per quello che lascia.