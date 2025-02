Vado Ligure, vertice sui cantieri: procedono i lavori su Segno e sottopasso ferroviario, sbloccati quelli sulla strada di scorrimento veloce

Vado Ligure. Quasi terminata la prima fase della messa in sicurezza del torrente Segno, lievemente in ritardo la costruzione del ponte, pronto a partire il secondo lotto del potenziamento del parco ferroviario, risolte le criticità che rallentavano il cantiere sulla strada di scorrimento veloce. E’ quanto emerso nel corso di un incontro di aggiornamento, avvenuto nei giorni scorsi presso il Comune di Vado Ligure, in merito allo stato di avanzamento dei principali cantieri che interessano il territorio comunale.

Nel corso della riunione, che ha visto la partecipazione di Anas, Rfi e dell’Autorità Portuale, sono stati condivisi aggiornamenti significativi sul cronoprogramma dei lavori, con particolare riferimento agli interventi di Rfi e Anas, che stanno registrando progressi rilevanti.

Un tema centrale dell’incontro è stato l’avvio del progetto integrato per la messa in sicurezza del torrente Segno. Oltre agli interventi di Anas e Rfi, l’Autorità Portuale è pronta a consegnare i lavori della prima fase dell’intervento di interconnessione, che prevede la rimozione delle tubazioni energetiche presenti nell’alveo del torrente. Queste infrastrutture verranno ricollocate in un’altra sede, liberando l’alveo e consentendo l’avvio delle operazioni di messa in sicurezza idraulica. Si tratta di un’opera strategica per la tutela ambientale e la sicurezza del territorio.

Per quanto riguarda la costruzione del ponte sul torrente, i lavori proseguono sebbene alcune criticità abbiano richiesto un aggiornamento del cronoprogramma che potrebbe comportare un lieve slittamento nei tempi di consegna. “Per ridurre al minimo i ritardi sarà intensificato il ritmo dei lavori – garantisce l’amministrazione – con l’estensione delle ore operative in cantiere. Gli enti coinvolti confermano il massimo impegno per completare l’opera nel più breve tempo possibile, garantendo elevati standard di qualità e sicurezza. L’obiettivo è realizzare un’infrastruttura moderna e sicura, rispondente alle esigenze del territorio”. Nei prossimi giorni saranno calendarizzate altre riunioni per il ripristino dei sottoservizi per ridurre al minimo le interferenze finali.

Proseguono regolarmente anche lavori per la costruzione del sottopassaggio ferroviario. Nei prossimi giorni avranno inizio le operazioni per il secondo lotto del potenziamento del parco ferroviario, L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 96 milioni di euro, consentirà di gestire i futuri flussi provenienti dal porto di Vado Ligure con un’infrastruttura ferroviaria adeguata in termini di capacità e di prestazioni, la sicurezza e l’efficienza dei collegamenti, arrivando a poter gestire treni completi lunghi 750 metri verso le grandi direttrici nazionali.

“Durante i lavori sono emerse alcune criticità – spiegano dal Comune – che sono state affrontate e risolte grazie a una programmazione che tiene conto dei tempi di riapertura del ponte sul torrente Segno, in particolare per le lavorazioni su via Maestri relative ai sottoservizi. Attualmente, il cantiere è pienamente operativo e gli interventi procedono per arrivare rapidamente alla completa realizzazione”.

Sembrano ormai risolte anche le criticità che hanno rallentato i lavori di ammodernamento e manutenzione straordinaria della strada di scorrimento veloce, gestiti dalla Provincia e finanziati dall’Autorità Portuale nell’ambito del potenziamento delle connessioni di ultimo miglio. “Le criticità, dovute a fattori esterni, sono oggi risolte – spiegano dal Comune – consentendo la prosecuzione dei lavori su tutta la tratta. L’amministrazione ha richiesto di completare al più presto le rampe in uscita da Vado e avviare rapidamente la cantierizzazione dei tratti successivi”.

A margine dell’incontro, il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi ha sottolineato come il territorio stia attraversando una fase di grande trasformazione, con interventi infrastrutturali di rilievo e nuovi servizi per la comunità: “Vado Ligure sta cambiando, in un processo di crescita che coinvolge infrastrutture strategiche, nuovi servizi e spazi per la cittadinanza. Oltre ai cantieri legati al sistema portuale e alla viabilità, sono in corso importanti interventi come la costruzione delle nuove scuole finanziati con fondi Pnrr e il nuovo asilo. Siamo inoltre in procinto di avviare nuove progettazioni che contribuiranno a rendere Vado Ligure più moderna, efficiente e accogliente per cittadini e imprese”.

Una trasformazione che, ammette Gilardi, comporta qualche disagio per la popolazione, ma il sindaco assicura il massimo impegno dell’amministrazione per mitigarne l’impatto: “Comprendiamo le difficoltà legate ai cantieri in corso e, insieme agli enti coinvolti, stiamo adottando tutte le misure necessarie per ridurre i disagi. Siamo consapevoli dell’importanza strategica di queste opere per lo sviluppo e la qualità della vita della comunità locale. Il dialogo con i cittadini e le imprese resta una nostra priorità. Le scadenze previste dal Pnrr hanno di fatto dato una time line precisa e i cantieri debbono essere finiti per il 2026 ma questo ci consegnerà una cittadina pronta alle sfide del futuro, più sicura e più accogliente”.