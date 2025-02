Vado Ligure, accolto dal Tar il ricorso della Med Yacht per la creazione del nuovo polo nautico

Vado Ligure. La recente decisione del Tar della Liguria, che ha ammesso il ricorso della Med Yacht Storage Limited, ha riaperto le speranze per la creazione di una base nautica per maxi yacht d’epoca a Vado Ligure: la società britannica aveva infatti proposto nel 2020 un ambizioso progetto da 30 milioni di euro.

Un’iniziativa che prometteva di trasformare la località in un polo d’eccellenza nel Mediterraneo, creando 50 posti di lavoro diretti e un indotto stimato di 150/200 unità, per un totale di oltre 200/250 impiegati: il progetto presentava, quindi, benefici significativi all’economia locale e rafforzare la posizione della Liguria come hub strategico per il turismo nautico di lusso.

Tuttavia l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale decise di non accogliere la manifestazione di interesse della Med Yacht Storage Limited, adducendo come motivo principale la mancata presentazione di un piano economico-finanziario.

La società britannica aveva presentato ricorso al Tar, con l’udienza per il 20 dicembre scorso, contestando la legittimità delle procedure adottate dall’Autorità Portuale: l’azienda ha sostenuto, infatti, che non siano state messe in competizione le diverse proposte per la concessione demaniale, favorendo invece una sorta di rinnovo tacito a beneficio di Eurocraft Cantieri Navali.

La “Med”, difesa dallo studio Massa di Torino e dallo studio Merani di Milano, ha avuto per ora una sua piccola vittoria, in quanto il tribunale amministrativo ha ritenuto valide le obiezioni della società britannica, aprendo la strada a un’eventuale revisione delle decisioni prese dall’Autorità Portuale.