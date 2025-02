Vadese, punto d’oro nei guanti di Cerone: “Qualcuno se n’è andato ma ora siamo gruppo”

Vado Ligure. La Vadese ferma la capolista. Il Savona sbatte sul muro azzurrogranata e raccoglie solo un pareggio 1-1 dal match del Chittolina. Un muro che si chiama Luca Cerone. Infatti, il portiere della Vadese ha salvato il risultato con un intervento prodigioso in pieno recupero; tiro di Cherkez, deviazione di Salis e parata decisiva del classe ’95. “Non mi sento di aver aiutato abbastanza la squadra da inizio anno, oggi finalmente è successo – commenta il portiere -. Fare un punto contro il Savona è una bella soddisfazione, ma dobbiamo toglierci da questa situazione di classifica. Domenica prossima speriamo di fermare l’Olimpic, anche per aiutare il Savona. Poi avremo due scontri diretti fondamentali”.

Per gli azzurrogranata ora sono 14 i punti in classifica. La squadra rimane in piena lotta salvezza, ma sta mostrando prestazioni convincenti nelle ultime uscite. “L’obiettivo di oggi era quello di continuare sul solco tracciato nelle ultime gare. Quella preventivata ad inizio stagione era un’altra squadra, abbiamo perso dei giocatori. Adesso siamo in meno, ma siamo diventati squadra. Bisogna fare i complimenti a tutti”.

Sul modo di affacciarsi alla gara, invece, Cerone afferma: “È stata una settimana come le altre. Con il pubblico che c’era oggi era impossibile non trovare motivazioni. L’abbiamo preparata pensando a un altro modulo ma poi abbiamo giocato a tre dietro”. Infine, un pizzico di rammarico per qualche punto perso per strada durante questa stagione: “Alle volte bastava marcare il punto, per provare a vincere alcune partite alla fine ne abbiamo persi tanti. Mancano però ancora tante gare al termine del campionato”.