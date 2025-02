“Uniti per Albisola” sollecita una commissione urgente: “I cittadini chiedono soluzioni immediate per il traffico pesante”

Albisola Superiore. Il gruppo consiliare ‘Uniti per Albisola’ ha formalmente richiesto la convocazione di una commissione consiliare urgente “per discutere e analizzare la grave situazione del traffico pesante che affligge Albisola Superiore. Questa problematica, protrattasi per anni, ha portato a numerosi incidenti, causando feriti e, purtroppo, anche vittime sulla via principale della nostra cittadina”.

“Il continuo transito di mezzi pesanti su Corso Mazzini e Corso Ferrari – spiegano i consgilieri – ha deteriorato significativamente il manto stradale, con danni stimati intorno al milione di euro. Tale situazione non solo compromette la sicurezza dei cittadini, ma influisce negativamente sulla qualità dell’aria, inquinamento acustico e sulla vivibilità del territorio”.

I consiglieri di “Uniti per Albisola” sottolineano “come l’amministrazione comunale, finora, abbia mostrato maggiore preoccupazione per i costi di ripristino delle strade piuttosto che per la salute e la sicurezza dei residenti. È fondamentale che il Comune adotti un piano strutturato per la riduzione del traffico pesante e implementi controlli rigorosi sulla qualità dell’aria e sull’inquinamento acustico, mettendo al centro le esigenze e il benessere della comunità”.

“La convocazione di questa commissione rappresenta un passo cruciale per individuare soluzioni concrete e tempestive a un problema divenuto ormai insostenibile. I cittadini di Albisola Superiore attendono da troppo tempo interventi efficaci che possano garantire loro sicurezza e una migliore qualità della vita”, concludono.