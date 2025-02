“Una mamma in provetta”: la Pma e l’arrivo di due gemelli, il viaggio di Nicole verso la maternità diventa un libro

Ortovero. Essere mamma è il desiderio più grande per alcune donne. Ma è un traguardo che può trasformarsi in un percorso ad ostacoli, fatto di silenzi, dolore e solitudine.

Lo sa bene la giovane mamma di Ortovero Nicole Peirano. Ha vissuto a lungo la maternità come un sogno, che col tempo si è però trasformato in un “treno inafferrabile”, fino a quando ha deciso di intraprendere il lungo e tortuoso percorso della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).

E la sua storia, oggi, è diventata un libro, scritto a quattro mani con l’amica Gloria Vignola, dal titolo emblematico: “Una mamma in provetta”. Un racconto sincero e toccante, che vuole rompere il muro di silenzio che circonda la PMA e, soprattutto, offrire conforto a chi sta vivendo o potrebbe vivere la stessa esperienza: “Non siete sole né sbagliate”, è il messaggio che traspare sfogliandone le pagine.

“La maternità è stata per me come un treno sul quale non riuscivo mai a salire, – ha raccontato Nicole con comprensibile emozione a IVG. – Avere un figlio, anzi due (grazie alla Pma Nicole ha avuto due gemelli), è stata la mia ragione di vita per molto tempo, fino a che ho compreso quanto il vero obiettivo non fosse l’essere madre, ma creare tutte le condizioni affinché ‘potesse essere’ prima di tutto in me stessa. È così che è iniziato il vero percorso. Solo cogliendo la sfida nel cuore sono riuscita ad arrivare alla mia meta”.

Parole che risuonano come un inno alla resilienza e dalle quali traspaiono la forza e la volontà di non arrendersi di fronte alle difficoltà. E di difficoltà, Nicole, ne ha dovute affrontare tante: il percorso per lei è durato due anni e, per alcune, purtroppo, è anche più lungo.

La PMA mette a dura prova non solo il corpo, ma anche l’anima, come ha spiegato la stessa Nicole: “É una realtà che ancora troppo pochi conoscono e comprendono. Si tratta di un viaggio in bilico su un filo: pronta ad arrivare al traguardo, ma altrettanto a cadere nel burrone”.

A fare eco alle parole di Nicole, quelle dell’amica e coautrice del libro Gloria Vignola: “In queste pagine c’è dentro tutto: dolore, felicità, ansia, attesa, impazienza, illusione, frustrazione, solitudine, ma soprattutto c’è amore. Abbiamo scritto questo libro per sensibilizzare chi come me ne sa poco o nulla e che spesso, per ignoranza, parla a sproposito. Per far sentire meno sole quelle donne che stanno per intraprendere un percorso simile o che lo stanno percorrendo a fatica”.

Un libro che si fa portavoce di tante storie simili, ma spesso taciute per vergogna o paura di essere giudicate: “Con il mio libro spero di aiutare a legittimare tutti quei vissuti che sottendono a questo percorso perché nessuna più si debba sentire ‘sbagliata’ in un mondo di donne fertili”, è l’auspicio di Nicole.

“Una mamma in provetta” parla al cuore delle donne, ma anche degli uomini, perché la PMA è un percorso che coinvolge la coppia a 360 gradi: un libro che invita alla riflessione, all’empatia, oggi quantomai difficile e a tratti sconosciuta, alla comprensione di un tema ancora troppo spesso avvolto nel silenzio.

Di seguito, le parole della dottoressa Giorgia Porro, psicologa e psicoterapeuta, che inquadrano alla perfezione l’importanza del tema: “Affrontare un percorso di PMA rappresenta una sfida significativa per molte coppie che sperimentano emozioni intense come rabbia, ansia, frustrazione, dolore e un forte senso di solitidine. I ripetuti tentativi senza successo possono portare a sviluppare sentimenti di fallimento che si uniscono alla pressione sociale e alle aspettative personali già presenti riguardo la genitorialità”.

“Nicole racconta nel dettaglio di come il supporto psicologico e le figure professionali alle quali si è affidata siano state fondamentali per affrontare questo difficile percorso. Nel libro viene affrontata una grande presa di consapevolezza: la felicità non risiede tanto nella meta, nel dare vita a quel figlio, ma nel viaggio che si compie alla scoperta di sé stessi e da come lo si affronta”.

“Fare i conti con l’infertilita equivale ad elaborare una perdita, perché un corpo che non collabora alla procreazione è già una perdita, diventa un nemico. Significa elaborare la morte di quel figlio ‘ideale’ che la coppia aveva immaginato di avere naturalmente e oltrepassare il senso di inadeguatezza che emerge quando ci si sente rotti dentro ad un corpo che non sta funzionando come la natura aveva programmato. Grazie a Nicole e Gloria per aver dato voce ad una tematica che accomuna molte coppie ma di cui ancora si parla poco”.

È possibile acquistare il libro “Una mamma in provetta” anche presso le librerie di Albenga, Alassio, Finale Ligure e Loano.