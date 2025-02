Un caso di scabbia al liceo Chiabrera, Asl2: “Rara la trasmissione della malattia a scuola”

Savona. Un caso di scabbia al liceo Chiabrera di Savona. Dall’ufficio di igiene di Asl2 fanno sapere che “la parassitosi si trasmette mediante stretto contatto personale con una persona infetta (es. dormire nello stesso letto). La contagiosità inizia nel periodo precedente l’insorgenza dei sintomi e per tutto il periodo in cui il soggetto non viene trattato. La trasmissione indiretta attraverso abiti o altri effetti personali è possibile ma molto difficile. La trasmissione nei contatti scolastici è, pertanto, molto raro”. Per questi motivi non è stata disposta la quarantena.

“La scabbia – spiegano da Asl2 – è una malattia della pelle causata da un parassita, l’acaro della scabbia, che provoca lesioni papulari arrossate e intensamente pruriginose scavando cunicoli nella cute. Le zone prevalentemente interessate sono le superfici laterali delle dita, i polsi, i gomiti, le ascelle, la linea della vita, le cosce, l’ombelico, i genitali, la parte inferiore delle natiche, l’addome, i contorni esterni dei piedi. Nei bambini di meno di 2 anni, l’eruzione è spesso vescicolosa e localizzata sulla testa, collo, palmo delle mani e pianta dei piedi”.

“Pur non provocando particolari conseguenze cliniche – precisano dall’Asl2 -, è fastidiosa per l’intenso prurito favorendo l’insorgenza di lesioni da grattamento e possibili sovrainfezioni batteriche”.

Asl2 raccomanda “ai genitori di monitorare i propri figli e di rivolgersi al medico curante qualora insorgessero prurito o lesioni sospette nelle prossime settimane. A scopo puramente precauzionale, si consiglia, inoltre, di lavare in lavatrice ad una temperatura di almeno 60 gradi la biancheria utilizzata dai ragazzini in questi giorni”.