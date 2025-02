U.I.L.D.M. Albenga presenta il corso di formazione per volontari del trasporto socio-sanitario

Albenga. U.I.L.D.M. O.d.V. Sez. Albenga presenta il Corso di Formazione per Volontari del Trasporto Socio-Sanitario. L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Sezione Albenga “Antonio e Amedeo Pareto” è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni al Corso di Formazione per Volontari del Trasporto Socio-Sanitario. Il corso si terrà sabato 22 febbraio presso la sede dell’associazione in Via Roma n. 66 ad Albenga.

In cosa consiste il corso? Il Corso di Formazione si propone di preparare i volontari per il trasporto di persone con difficoltà motorie. Le attività principali comprendono: accompagnamento di persone con disabilità motorie presso strutture sanitarie per esami e terapie, supporto a ragazzi diversamente abili nell’accompagnamento a scuola, organizzazione di viaggi di piacere per utenti con difficoltà motorie.

“Quante ore mi impegna? Il tempo che dedicherai agli altri è una scelta personale, non ci sono limiti! Il volontariato si adatta alle tue disponibilità e al tuo impegno. Quanto dura il corso?

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore, suddivise tra teoria e pratica, ed è pensato per fornire semplici ed utili nozioni per affrontare il servizio in totale sicurezza. Quali sono i requisiti?

Il corso è aperto a tutte le persone con un’età compresa tra i 18 e i 75 anni.

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online al seguente link: https://forms.gle/J3UCU2pcPS6u7R84. La quota di tesseramento annuale per i soci è di 10€.

“Non perdere l’opportunità di fare la differenza nella vita di chi ha bisogno del tuo aiuto. Unisciti a noi e diventa un volontario del trasporto socio-sanitario!”