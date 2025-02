Turismo, nel 2024 ad Albenga +5,4% di presenze: “Anno record, la città con la maggiore crescita in provincia”

Albenga. “Albenga ha segnato un anno da record nel settore turistico, confermandosi come la città con la maggiore crescita in provincia di Savona. Con un incremento del +5,40% di presenze turistiche rispetto al 2023, la Città delle Torri ha raggiunto un totale di 539.641 presenze, secondo i dati ufficiali registrati dalla Regione”. Sono i dati presentati dal Comune di Albenga.

“Questo incremento è frutto di un lavoro costante e di una strategia ben definita per promuovere Albenga come una destinazione turistica di primo piano – afferma il sindaco Riccardo Tomatis –. Città d’arte, storia e cultura, offre ai visitatori un ricco patrimonio storico e archeologico, con le sue torri, i siti archeologici, le chiese e gli edifici storici. Tutto questo senza dimenticare il turismo balneare e quello legato all’enogastronomia e all’outdoor”.

“Tra qualche weekend (il prossimo 7-8-9 marzo) con eventi sportivi come l’XCO e l’Enduro, Albenga sarà la “capitale” dello sport su due ruote all’aria aperta. Non solo perché stiamo sviluppando sempre più anche la parte della sentieristica e quindi del trekking e ciclismo, oltre a quella degli sport acquatici attraverso il progetto Liguria Tourism che vedrà nel prossimo evento “Dritti all’Isola” la sua prima fase operativa. In questi anni, del resto, Albenga e la foce del Centa sono diventate una delle mete favorite di chi pratica kitesurf, windsurf e nuoto in acque libere. E credo che ci sia ancora molto da lavorare per potenziare questo settore”.

“Le politiche turistiche dell’amministrazione si sono concentrate su diversi fronti, tra cui la collaborazione con privati e associazioni, l’organizzazione di eventi culturali e sportivi di rilievo e la promozione delle eccellenze enogastronomiche locali. Abbiamo lavorato per creare un’offerta turistica diversificata e di qualità, capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo” sottolinea il sindaco.

“Il successo di Albenga non è solo un riconoscimento alle bellezze e attrattive della nostra città, ma anche un segnale positivo per il nostro amato entroterra.

Questo risultato ci stimola a continuare su questa strada, migliorando ulteriormente i servizi e le opportunità offerte ai nostri visitatori”, aggiunge l’assessore al turismo Camilla Vio.

“Con un bilancio così positivo, Albenga guarda al futuro pronta a consolidare e incrementare ulteriormente la sua attrattività turistica, confermandosi come una delle mete imperdibili della Liguria”.