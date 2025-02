Turismo, approvato l’accordo con il sistema camerale per l’Osservatorio Turistico Regionale

Regione. La Giunta regionale ha approvato la delibera dell’assessore al Turismo Luca Lombardi relativa alla proposta del Sistema camerale ligure per il rinnovo della convenzione triennale dell’Osservatorio Turistico regionale ligure per il periodo 2025/2027. Questa delibera fissa gli indirizzi fondamentali che devono costituire il contenuto della nuova convenzione e dà mandato al direttore generale del Turismo di approvare e sottoscrivere lo schema di convenzione tra Regione Liguria ed il Sistema camerale ligure per la futura gestione dell’Osservatorio regionale ligure. L’onere finanziario a carico di Regione per il funzionamento dell’Osservatorio è di 80mila euro all’anno per complessivi 240mila per il triennio 2025/207, somma già allocata nel bilancio di previsione dell’Ente.

“Rinnoviamo una collaborazione nata nel 2008 grazie alla quale è possibile fornire un quadro completo ed esaustivo sull’andamento turistico in Liguria, attraverso analisi quantitative e qualitative sia sul fronte dell’offerta che su quello della domanda – spiega l’assessore regionale Lombardi -. In particolare, l’Osservatorio svolge indagini sui flussi e studi al fine di realizzare proiezioni relative all’evoluzione temporale del settore turistico, di fornire orientamenti concreti al tessuto imprenditoriale ed indicazioni utili alla definizione delle politiche regionali”.

Osservatorio e Sistema camerale procedono alla validazione dei dati (arrivi e presenze turistiche in Liguria) e delle analisi statistiche prodotte ai fini della loro diffusione; il sistema camerale ne cura la comunicazione e la divulgazione secondo quanto previsto nel piano annuale, la Regione rende disponibili le ricerche sul proprio sito istituzionale.

Oltre a questo, annualmente, il sistema camerale, in accordo con le associazioni di categoria del turismo maggiormente rappresentative, redige una proposta di piano annuale delle attività e lo propone al tavolo tecnico per l’approvazione.