Turismo: alla Bit 2025 la Liguria si racconta tra meraviglie, esperienze e sapori

Milano. Un’immersione totale nel fascino della Liguria, tra paesaggi, sapori e suggestioni che raccontano una terra dalle mille sfaccettature. Alla BIT 2025, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la Liguria si presenta con uno stand di 330 mq che è un’esperienza tutta da vivere, un viaggio tra le icone e i colori che rendono unico il nostro territorio, anche grazie alla presenza di 23 operatori, rappresentativi dell’intera offerta turistica ligure.

Dal 9 all’11 febbraio, presso la Fiera Milano Rho, la BIT sarà la vetrina privilegiata per mostrare al pubblico e ai buyer del settore le infinite opportunità che la nostra regione può offrire. Il concept dello stand della Liguria prende forma in uno spazio dal forte impatto visivo, dove ogni visitatore potrà immergersi in un mondo fatto di mare e montagna, di cultura e sapori, di sport e relax.

L’idea alla base dello stand è quella di rappresentare la grande varietà della Liguria attraverso un allestimento verticale: un susseguirsi di icone sagomate che richiamano i simboli più rappresentativi della regione. Dalle sdraio sul mare alle biciclette, dal pesto alla focaccia, dai filari di vite alle antiche torri medievali, ogni elemento diventa parte di un racconto corale che scende dalle pareti e prende vita nei filmati trasmessi su un gigantesco “smartphone” centrale, fulcro multimediale dello spazio espositivo.

In questo universo dinamico si collocano le postazioni di lavoro degli operatori turistici, immersi in un ambiente che restituisce perfettamente la varietà e il fascino della regione. Un luogo di incontro e di scambio, quindi, dove professionisti e visitatori possono scoprire un’offerta turisti-ca sempre più ricca e diversificata.

Il primo giorno della fiera, domenica 9 febbraio, sarà dedicato al pubblico, che potrà scoprire le offerte e le novità del mercato turistico.

Lunedì 10 febbraio, alle ore 12, presso lo stand della Liguria si terrà la conferenza stampa congiunta di Regione Liguria e dei Comuni di Genova, La Spezia, Savona e Imperia, dal titolo “La Liguria è terra di grandi sorprese. Vieni a scoprirle con noi. C’è una Liguria anche per te!”. Un’occasione per presentare le strategie e le novità della stagione turistica 2025, con interventi dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, dell’assessore regionale allo Sport Simona Ferro e degli amministratori locali che illustreranno i progetti e le iniziative dei rispettivi territori.

Non mancheranno i momenti di degustazione delle eccellenze gastronomiche del territorio con la Cooperativa Mitilicoltori Spezzini e l’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri, protagonisti del light lunch che seguirà la conferenza stampa. Per tutta la durata dell’evento, inoltre, buyer e pubblico potranno degustare la Focaccia di Recco col formaggio del Consorzio, oltre a scoprire le proposte dei Bartender di Genova Gourmet, grazie alla partnership con la Camera di Commercio di Genova.

La Liguria si prepara così a stupire e coinvolgere il pubblico della BIT, confermandosi una destinazione tutta da vivere, per tutto l’anno. Un viaggio emozionale tra suggestioni visive, profumi inconfondibili e sapori autentici, capace di imprimersi nella memoria di ogni visitatore.