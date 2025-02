Tubo del gas danneggiato a Varazze, Castellini: “Amministrazioni frustrate da scarsa qualità dei lavori per l’installazione della fibra ottica”

Varazze. “L’amministrazione provinciale e tutte le amministrazioni comunali sono ormai stanche e frustrate per la qualità scadente dei lavori svolti dalle ditte incaricate dell’installazione della fibra ottica”. Interviene il vicepresidente della Provincia di Savona, Andrea Castellini.

Tecnici tuttora al lavoro dopo la rottura di un tubo del gas in via Emilio Vecchia, questa mattina, in località Parasio a Varazze. Il guasto sarebbe avvenuto durante i lavori per la posa della fibra ottica.

“Non è raro vedere cantieri incompleti, lavori malfatti o strade danneggiate che non vengono ripristinate adeguatamente. Queste inefficienze stanno causando disagi alla circolazione e mettendo a dura prova le risorse pubbliche destinate alla manutenzione – sottolinea – Le istituzioni locali chiedono un impegno maggiore e più rigido da parte delle imprese, affinché vengano rispettati standard di qualità elevati e i lavori siano finalmente completati in tempi brevi e con la giusta attenzione”.

“E soprattutto -rimarca Castellini – che non accadano più episodi spiacevoli come quello di oggi e che possano provocare un pericolo ai cittadini”.