Treni, lavori sulla Genova-Milano anche in estate: i pendolari chiedono bus integrati no stop

Liguria. Sarà un’estate difficile per i pendolari tra Genova e Milano a causa dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Po che si trova tra Cava Manara e Bressana Bottarone, tra Pavia e Voghera, che comporteranno la chiusura della tratta e dunque le deviazione dei treni. Per percorrere il tragitto Milano-Genova sarà necessaria circa un’ora in più.

Dal 21 luglio al 31 agosto 2025 un viaggio Genova Principe Milano Centrale le non durerà meno di 160-180 minuti. Per questo il comitato di pendolari Genova Milano avanzano una chiara richiesta a Trenitalia ed Rfi, ma rivolgendosi anche al Mit e alla Regione:

“Crediamo sia folle pensare che un pendolare possa sopportare fisicamente e psicologicamente 8 ore di lavoro oltre a 5 o 6 ore di viaggio in treno ogni giorno – dicono – per questo poniamo al ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a Regione Liguria, a fi e alla direzione Business interCity di Trenitalia la seguente richiesta”.

“Gli interCity fondamentali per i pendolari Genova Milano devono essere integrati dal 21 luglio al 31 agosto con pullman no-stop riservati agli abbonati con posti prenotabili dalle App Trenitalia. Questo perché i tempi di percorrenza dei bus saranno comunque minori rispetto a quelli dei treni deviati via Piacenza”.

In particolare, si chiedono trasporti pullman integrativi per i seguenti treni:

– interCity 652: pullman in partenza alle 6.40 da piazzale antistante Genova Brignole, fermata alle 6.50 nel piazzale antistante Genova Piazza Principe, Autostrada A7, arrivo a Milano Famagosta M2.

– interCity 653: pullman in partenza alle 7.20 da piazzale antistante Genova Piazza Principe, Autostrada A7, arrivo a Milano Famagosta M2.

– interCity 675: pullman in partenza alle 17.15 da Milano Famagosta M2, Autostrada A7, arrivo al piazzale antistante Genova Piazza Principe.

– interCity 679: pullman in partenza alle 18.15 da Milano Famagosta M2, Autostrada A7, fermata al piazzale antistante Genova Piazza Principe e arrivo al piazzale antistante Genova Brignole.

“Insieme a questa richiesta, chiediamo che diventino operative a partire dal mese di maggio 2025 queste misure compensative per i disagi patiti da tutti gli abbonati liguri – continuano dal comitato – intanto l’aumento della percentuale di risarcimento agli abbonati per ritardi, cancellazioni, deviazioni o disagi dall’attuale 20% al 30%, e poi la trasformazione dei bonus ritardo in risarcimenti cash diretti in biglietteria o con accredito sulla carta di credito per chi ha acquistato l’abbonamento on-line”.